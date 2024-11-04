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抗老食物｜美國研究指1種食物是衰老元兇　逆轉細胞年齡唯一方法揭盅【附10大抗衰老食物】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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【抗衰老／初老症狀／營養補充劑／地中海飲食法】女士們喜歡吃甜品能夠讓心情愉快，但一時的快樂恐怕換來衰老的代價。最近美國有研究發現，經常攝取添加糖的女士們更顯老，箇中原因與糖分加速細胞老化有關，嗜甜的女士們要多加注意！

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Healthy Life
Healthy Life｜2組簡單伸展動作 幫助擺脫惰性

據美國加州大學舊金山分校（UCSF）今年7月發表的一項研究，針對342名北加州女性的飲食習慣，當中包括白人和非洲人，平均年齡為39歲。研究團隊透過比對受試者的唾液樣本及3天的飲食日記，以計算出平均的添加糖攝取量，並使用「表觀遺傳時鐘」來估算她們的生物年齡，算出受試者的健康年齡與實際年齡之間的差異。

衰老元兇｜攝取高量添加糖易顯衰老

研究結果顯示，攝取高量添加糖的女士，生物年齡老化的速度較低量攝取的人快。研究報告亦指出，即使攝取高量添加糖的人在其他方面的飲食都非常健康，仍無法彌補攝取添加糖加速細胞老化的傷害。

生物年齡老化是否不可逆轉？研究團隊指出，只要每天減少10克添加糖的攝取量，就能夠讓生物時鐘逆轉2.4月。此外，再加上奉行，平日飲食中攝入大量蔬菜、水果、堅果、豆類、及全穀物，油脂方面以橄欖油為主，減少攝取紅肉和加工食品，都能夠讓生物年齡保持年輕。

這項研究成果已發表在國際期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

衰老元兇｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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同場加映：衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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