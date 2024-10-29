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孤寒夫妻｜為慳$50手提行李費買UO輕便飛　夫妻偷雞失敗被拒登機竟當場棄篋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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【廉航/手提行李費/寄艙行李費】廉航新行李制度，說明最低價「輕便飛」只准1件隨身物品，行李箱是不能上機。有夫婦為慳$50行李費，偷雞帶行李去程成功，但回程時登機被拒，寧願當場羞家棄篋，引來網民炮轟︰「建議你別出國，真丟臉。」

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HK Express手提行李｜「輕便飛」只准1件隨身物品

近日，有內地夫婦於小紅書發文，乘搭香港快運由香港飛往日本。她稱因為純粹旅遊觀光，所以只打算買最低價的「輕便飛」。出發當日，到達香港機場辦理登機時，被地勤小姐告知，購買「輕便飛」只能帶隨身行李上機，行李箱則不能上機。

如果在櫃台辦理寄艙，兩件行李收費$600，進去後更要$800。夫婦認為兩個背包加兩個行李不算多，因此決定偷雞碰運氣，若然被拒就把行李箱棄掉；結果順利登機，讓他們鬆了一口氣。

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HK Express手提行李｜為慳錢決定棄行李箱

回程時，夫婦表示買了些零食、Hello Kitty指甲鉗和零錢包，還扔掉了幾件舊衣服，行李重量跟去程時差不多。在辦理登機手續後，登機時竟被攔截，要求先辦理寄艙才可以上機。於是她果斷把行李箱的東西都塞進背包裡，成功將兩個小包放進了萬能行李袋。

而這兩個舊行李箱則在現場棄掉，旁邊的老公卻面露不悅，覺得丟人，她稱慶幸航空公司員工的態度很好，可以讓他們慢慢整理行李。最後，她提到其實搭香港快運只需加50元就可以有手提行李額，但夫婦為了慳$50行李費，決定棄箱。網民嘲諷：「去程捉就唔好玩，當然回程買完嘢先捉。」

HK Express手提行李｜挑戰航空公司底線

帖文一出，兩地網民認為此舉不智，並稱航空公司已說明規則，還敢挑戰航空公司底線。日本地勤是基於禮貌，才沒有對乘客黑臉。這樣做不僅阻礙櫃檯運作，排在後面的人也會鄙視這行為，浪費大家時間。

網民覺得最離譜的是還要在小紅書教人，「建議你別出國，真丟臉。」、「心存僥倖比人罰下唔過份。」還有網民問道：「行李箱可以隨便丟在機場？」、「日本機場亂丟行李箱，是要罰錢的！」

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HK Express手提行李｜機票/寄艙行李費

國泰航空旗下的廉航香港快運（HK Express）由以往只有2種票價增至4種，其中最低票價「輕便飛」需另行預訂寄艙行李。TOPick整合8間熱門航空公司的最新行李政策，詳列寄艙行李限額、收費及重量限制等，供各位爸媽計劃家庭旅行時參考。

HK Express手提行李｜寄艙行李費用

香港快運即日起更新行李政策，票價增至4種，當中「輕便飛」及「經濟飛」需另行預訂寄艙行李，並按件收費，提供20或32公斤兩個重量選擇。初次預訂寄艙行李費用，20公斤為$310，32公斤為$430。

每件行李最大尺寸為158厘米／62吋（長+寬+高）。單一行李重量不能超過32公斤，超出重量限制的行李將被收取$120/公斤的費用。

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HK Express手提行李｜手提行李限制

4種票價的乘客亦均可攜帶1件隨身物品，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，必須放入前方坐位下方，不超過40（長）x 25（寬）x 20（高）厘米 （15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋）。

「經濟飛」及「無憂飛」乘客可另攜帶1件登機行李，不超過56（長）x 36（寬）x 23（高）厘米（22 吋 x 14 吋 x 9 吋）。

更多航空公司最新行李費，詳見：

親子外遊｜8間航空公司最新行李政策　一文看清寄艙行李限額+超重費用

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