OK便利店優惠｜OK便利店推3日快閃雪糕優惠　買雪糕產品滿$60享75折Payme用戶再減$6

▲ OK便利店推3日快閃雪糕優惠，買雪糕產品滿$60即享75折。

【OK便利店優惠/OK便利店/雪糕優惠】雪糕控有口福了，7-Eleven日前推出兩日快閃雪糕優惠，現在輪到OK便利店接力！由10月30日起一連三日，買雪糕滿$60即享75折優惠，用Payme俾錢更有折上折。精明靚媽們立即查看優惠詳情，入定貨與孩子來個雪糕放題！

最新影片推介︰

OK便利店優惠｜買滿$60享75折優惠

OK便利店在Facebook專頁宣佈，由10月30日早上7時起到11月1日止，到部分的分店購買雪糕產品$60或以上，便可以有75折。Payme用戶更可以有額外折扣，只要在Payme的app內下載OK便利店「滿$50即減$6」的快閃優惠券使用即可，結算後的最終折扣可低至65折。此優惠不適用於ShopEasy網購，亦不可與其他優惠同時使用。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

OK便利店優惠｜OK便利店雪糕優惠攻略

雪糕品牌 原價 75折價錢 維記甜筒/雪糕杯/雪米糍2粒裝（各款） 10件$75 平均$5.6/件 來發記榴槤蓉條/榴槤蓉杯 5件$100 平均$15/件 阿波羅MONAKA雪糕（各款） 3件$25 平均$6.3/件 Häagen-Dazsb脆皮雪糕批（各款） 3件$65 $16.3/件 雀巢甜筒（各款） 5件$38 $5.7/件

資料來源：OK便利店Facebook專頁

更多著數優惠情報，即睇：

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略 護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

靚媽精明眼｜百佳惠康推出雙11優惠 最平$11就有交易 惠康大派$1000優惠券

麥當勞優惠｜麥當勞推早餐系列減$3優惠 「麥麥慳」套票$25起買3款套餐

雙11優惠｜小米雙11狂歡購物節低至5折 手機/家電劈價$15起+送超市現金券

雙11優惠｜DECATHLON迪卡儂雙11網店優惠 服飾/跑步鞋/露營用品低至55折最平$4起

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】