OK便利店優惠｜OK便利店推3日快閃雪糕優惠 買雪糕產品滿$60享75折Payme用戶再減$6
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 56 分鐘前
【OK便利店優惠/OK便利店/雪糕優惠】雪糕控有口福了，7-Eleven日前推出兩日快閃雪糕優惠，現在輪到OK便利店接力！由10月30日起一連三日，買雪糕滿$60即享75折優惠，用Payme俾錢更有折上折。精明靚媽們立即查看優惠詳情，入定貨與孩子來個雪糕放題！
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OK便利店優惠｜買滿$60享75折優惠
OK便利店在Facebook專頁宣佈，由10月30日早上7時起到11月1日止，到部分的分店購買雪糕產品$60或以上，便可以有75折。Payme用戶更可以有額外折扣，只要在Payme的app內下載OK便利店「滿$50即減$6」的快閃優惠券使用即可，結算後的最終折扣可低至65折。此優惠不適用於ShopEasy網購，亦不可與其他優惠同時使用。
OK便利店優惠｜OK便利店雪糕優惠攻略
|雪糕品牌
|原價
|75折價錢
|維記甜筒/雪糕杯/雪米糍2粒裝（各款）
|10件$75
|平均$5.6/件
|來發記榴槤蓉條/榴槤蓉杯
|5件$100
|平均$15/件
|阿波羅MONAKA雪糕（各款）
|3件$25
|平均$6.3/件
|Häagen-Dazsb脆皮雪糕批（各款）
|3件$65
|$16.3/件
|雀巢甜筒（各款）
|5件$38
|$5.7/件
資料來源：OK便利店Facebook專頁
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