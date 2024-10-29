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OK便利店優惠｜OK便利店推3日快閃雪糕優惠　買雪糕產品滿$60享75折Payme用戶再減$6

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

OK便利店推3日快閃雪糕優惠，買雪糕產品滿$60即享75折。

【OK便利店優惠/OK便利店/雪糕優惠】雪糕控有口福了，7-Eleven日前推出兩日快閃雪糕優惠，現在輪到OK便利店接力！由10月30日起一連三日，買雪糕滿$60即享75折優惠，用Payme俾錢更有折上折。精明靚媽們立即查看優惠詳情，入定貨與孩子來個雪糕放題！

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

OK便利店優惠｜買滿$60享75折優惠

OK便利店在Facebook專頁宣佈，由10月30日早上7時起到11月1日止，到部分的分店購買雪糕產品$60或以上，便可以有75折。Payme用戶更可以有額外折扣，只要在Payme的app內下載OK便利店「滿$50即減$6」的快閃優惠券使用即可，結算後的最終折扣可低至65折。此優惠不適用於ShopEasy網購，亦不可與其他優惠同時使用。

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OK便利店優惠｜OK便利店雪糕優惠攻略

雪糕品牌原價75折價錢
維記甜筒/雪糕杯/雪米糍2粒裝（各款）10件$75平均$5.6/件
來發記榴槤蓉條/榴槤蓉杯5件$100平均$15/件
阿波羅MONAKA雪糕（各款）3件$25平均$6.3/件
Häagen-Dazsb脆皮雪糕批（各款）3件$65$16.3/件
雀巢甜筒（各款）5件$38$5.7/件

資料來源：OK便利店Facebook專頁

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