新手媽媽｜曾之喬開派對宣布陀仔　打造個人香閨復古風設計享受MeTime

▲ 準媽媽曾之喬認為婚後都要有高感性獨處時光！

【曾之喬/辰亦儒/懷孕】台灣女星曾之喬與辰亦儒結婚4年，今年8月宣布懷孕喜訊，近日兩人舉辦性別派對揭曉腹中BB是男生，開心迎接3人生活！不過喬喬向來重視生活品質，婚後仍刻意改造自己婚前買入的香閨，打造已婚婦女的獨處時光！

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準媽媽曾之喬｜開性別派對宣布陀仔

曾之喬（喬喬）與男團飛輪海成員辰亦儒近日為腹中寶寶舉辦性別派對，喬喬坦言原本不想舉辦，因為不想強化社會對男孩或女孩的期待和刻板印象，但因個人「貪玩」的心態，最終還是決定舉辦，又搞笑地向BB道歉，希望BB能夠理解和喜歡這場派對帶來的美好。

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她事後在社交平台上載派對影片，片中見到戳破氣球當下，正式宣布腹中BB是男生，全場歡呼不斷，喬喬還感性表示：「你就是你呀，獨一無二的你呀。」派對佈置又處處充滿細節，沒有用藍色、粉紅色來代表男生女生，反而用喬喬最愛的綠色代表女生，老公最愛的白色代表男生。最後，她在片末跟BB說：「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼。」令網民動容。

▲ 香閨大走復古風（YouTube截圖）

曾之喬家居｜改造香閨享受婚後獨處時光

其實喬喬向來是一位很有想法的女生，她認為女生婚後也要有「高感性獨處時光」，與辰亦儒結婚後，男方多數留內地工作，夫妻倆間中分隔兩地，所以她在婚後將原本自己買下的香閨留下，並加以改造成歐式復古風，讓自己好好享受獨處的時間，她曾表示：「因為我想保留那個浪漫有趣的自己。」

▲ 客廳以墨綠色和深木色為主（IG圖片）

曾之喬家居｜大走懷舊復古風

她大方公開香閨設計細節，見她將住所改造成文雅復古風，主色調是她最喜歡的綠色，並在不同角落放置植物，增添生氣；家具方面，喬喬選擇深木色，沉穩厚實的深木色與墨綠交織，懷舊當中又帶著歐洲復古浪漫，她說：「有一些老的東西它不一定很完美，可是它就是應該留下來。」而客廳又設有小露台，落地窗紗柔和舒適。

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曾之喬家居｜睡房以米白色為主調

客廳和飯廳以墨綠穿梭，睡房則用米白色做主色，連床架也是同色調，顯得簡約舒服，而且增設白色電子琴，讓這裡不僅是休憩之地，更是靈感迸發的寫作空間，網民對她香閨裝潢都一致讚好，紛紛表示：「好美喔！真的是很需要一個專屬自己的私人空間」、「再忙都要獨處一下！」如今將迎接新成員，未知喬喬會否將家居改造成「兒童天地」呢？

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