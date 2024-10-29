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OK便利店雪糕｜OK便利店雪糕限時75折　PayMe快閃優惠券再減$6【內附優惠詳情】

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OK便利店雪糕限時75折，另外PayMe有快閃優惠券。

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7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠　買任何雪糕產品滿$60即享75折

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OK便利店雪糕優惠｜Circle K購買雪糕75折　

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