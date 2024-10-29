OK便利店雪糕｜OK便利店雪糕限時75折　PayMe快閃優惠券再減$6【內附優惠詳情】

▲ OK便利店雪糕限時75折，另外PayMe有快閃優惠券。

【OK便利店 / 雪糕 / PayMe】雪糕控注意！Circle K將明日(30日)至11月1日，雪糕限時快閃優惠，購買雪糕產品即享75折優惠，再加PayMe 6元快閃優惠券更加實惠，即睇優惠詳情。

7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠 買任何雪糕產品滿$60即享75折

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OK便利店雪糕優惠｜Circle K購買雪糕75折

於OK便利店買任何雪糕產品滿$60即享75折優惠：

維記甜筒/雪糕杯/雪米糍2粒裝(各款) 【75折後平均$5.6/件】

來發記榴槤蓉條/榴槤蓉杯 【75折後平均$15/件】

阿波羅MONAKA雪糕 (各款) 【75折後平均$6.3/件】

Häagen-Dazsb脆皮雪糕批 (各款) 【75折後$16.3/件】

雀巢甜筒(各款) 【75折後$5.7/件】

GODIVA冰淇淋/冰凍甜點120ML (各款) 【75折後平均$25/件】

用優惠券再減$6

優惠日期：10月30日早上7時至11月1日

OK便利店雪糕著數優惠｜PayMe優惠券滿$50減$6

於PayMe App中領取OK便利店快閃優惠券，買滿50元或以上減6元，與上述雪糕優惠可疊加使用。

領取日期：10月23日至11月20日

詳情請瀏覽: 條款及細則約束

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