全港首個火箭發射及衛星設計STEAM教育計劃 打造香港航天教育新里程碑

為響應中國「十四五」規劃和香港2022年《施政報告》中提出的創科發展目標，推廣創科文化，深化與內地的合作實屬是未來的大趨勢。將來，香港的小學科普教育將涵蓋航天、航空等重要課題，為學生提供更全面的學習體驗。

星級科學教育作為全港唯一獲得《中國航天》官方認可的授權的STEAM教育中心，將推廣由中國航天研發的科普課程，並在2024-2025年度成為香港航天科普教育的重要推廣機構。



星級科學 x 星鏈航天戰略合作 成就航天教育發展



早前星級科學教育有限公司與《中國航天》理事會常務理事單位星鏈航天控股（深圳）有限公司，正式啟動了一項重要的合作計劃。是次合作的核心項目是全港首個火箭發射及衛星設計的STEAM教育計劃，將為香港青少年帶來全新的航天教育體驗，並成為香港航天科普教育的新里程碑。

《中國航天》理事會常務理事暨星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉表示：「計劃於2025年發射名為『星級一號』的火箭，運載15顆由香港青少年設計的衛星，這些衛星將被送入太陽同步軌道，進行各類科學實驗。這一計劃不僅能讓香港學生參與設計和製造過程，還提供了實際的發射體驗，讓他們都可親身感受科學探索的魅力，年青人是未來的主人翁，所以我們希望努力培育年青人。」

▲ 《中國航天》理事會常務理事暨星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉希望藉着這次與星級科學教育的合作，可以培育更多香港青少年成為航天科技人才。

實地學習航天知識與航天員交流活動



星級科學教育有限公司創辦人何澧昇表示：「這次實在是一個十分難得的合作，參與計劃的學生將能夠接觸到不同類型的衛星之外，更會有不同的實地學習與交流活動，可為香港學生帶來珍貴的體驗。」

學生可以實踐與探索多樣化的衛星類型，讓學生深入探索太空環境，幫助學生了解和驗證技術創新在太空中的應用，進行各種科學實驗之外，更可與航天員直接對話，提升參與感，而其中載荷預留型衛星平台可為未來科研任務提供可能性，激發創新思維。這些衛星不僅是學習的工具，更是學生探索太空奧秘的橋樑。

▲ 星級科學教育有限公司創辦人何澧昇認為香港學生可以有機會參與衛星設計和製造過程，更可以發放上太空，實在是好多家長及學生期待的寶貴經歷。

除了實驗操作外，計劃還將安排一系列的研學交流活動，包括參訪火箭發射場、廣州太空種子培植基地及酒泉火星基地等。這些活動將讓學生近距離觀察火箭發射過程，並深入了解探月和探火星的任務。

此外，學生還將有機會與前航天員及訓練員大隊長直接對話，參觀軍工十二院和國家級航天科技展館，這些參觀活動將為他們提供獨特的學習體驗，讓他們在實際經驗中感受到科技的力量。

▲ 是次發布會更邀請了正師職大校軍銜以及一級航天員，更是中國首批航天員的陳全大校見證這次的合作外，還與香港的小學和中學生交流。

▲ 學生們踴躍地向陳全大校發問有關航天知識的問題。

推動航天科技促成商業合作機會



這項合作計劃不僅限於教育層面，還為各行各業提供了廣泛的合作機會。航天技術的應用不僅是科學研究的前沿，還為商界帶來了新的商業應用潛力。無論是在通訊、氣象預測、物流跟蹤還是企業的全球業務發展，航天技術都能提供關鍵的支持。

▲ 《中國航天》理事會常務理事單位星鏈航天控股（深圳）有限公司副總裁楊超(左一)、香港特別行政區政府教育局高級專業顧問林祿榮MH(左二)、星級科學教育有限公司創辦人何澧昇(左三)、陳全大校(右三)、《中國航天》理事會常務理事暨星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉(右二)及展匯國際航天項目執行董事陳穎萍(右一) 主持航天教育項目啟動式。

企業參與此計劃，將能夠了解並應用航天科技在商業上的實際價值，從技術開發到市場拓展，這項合作為企業打開了更多發展的大門。航天科技的應用，有助於企業提升運營效率，實現更準確的數據收集和分析，並在國際市場上贏得競爭優勢。

▲ 《中國航天》理事會常務理事暨星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉(右二)及星級科學教育有限公司創辦人何澧昇(左二)簽署，陳全大校(右一)及《中國航天》理事會常務理事單位星鏈航天控股（深圳）有限公司副總裁楊超(左二)見證。

打造香港的航天教育基地



展匯國際航天項目執行董事陳穎萍指出，希望今次的合作可為香港建立一個領先的航天教育和創新體驗基地。這不僅是青少年學習的平台，也為各行各業提供展示和合作的空間。這個基地將成為推動科技創新的重要樞紐，讓企業和社會各界共同參與，推動香港在航天科技領域的發展。

▲ 展匯國際航天項目執行董事陳穎萍，為航天合作方案作介紹。

通過引入最新的航天技術和展覽，希望為社會大眾提供更具前瞻性的科技體驗，並以實際行動支持香港航天科普教育的發展。同時，這一教育基地也將成為企業展示科技實力和社會責任的平台。

這次全新的科技教育計劃不但為香港青少年提供獨特的學習機會，更將為整個社會注入創新活力。透過航天科技的探索，能激發學生的創新思維，培養他們的科學素養，並搭建起教育與商業之間的橋樑，促進香港的科技與經濟發展。

（特約）