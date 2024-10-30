全港首個火箭發射及衛星設計STEAM教育計劃 打造香港航天教育新里程碑
發布時間： 2024/10/30 15:00
最後更新： 2024/10/30 15:11
為響應中國「十四五」規劃和香港2022年《施政報告》中提出的創科發展目標，推廣創科文化，深化與內地的合作實屬是未來的大趨勢。將來，香港的小學科普教育將涵蓋航天、航空等重要課題，為學生提供更全面的學習體驗。
星級科學教育作為全港唯一獲得《中國航天》官方認可的授權的STEAM教育中心，將推廣由中國航天研發的科普課程，並在2024-2025年度成為香港航天科普教育的重要推廣機構。
星級科學 x 星鏈航天戰略合作 成就航天教育發展
早前星級科學教育有限公司與《中國航天》理事會常務理事單位星鏈航天控股（深圳）有限公司，正式啟動了一項重要的合作計劃。是次合作的核心項目是全港首個火箭發射及衛星設計的STEAM教育計劃，將為香港青少年帶來全新的航天教育體驗，並成為香港航天科普教育的新里程碑。
《中國航天》理事會常務理事暨星鏈航天控股（深圳）有限公司董事長李曉表示：「計劃於2025年發射名為『星級一號』的火箭，運載15顆由香港青少年設計的衛星，這些衛星將被送入太陽同步軌道，進行各類科學實驗。這一計劃不僅能讓香港學生參與設計和製造過程，還提供了實際的發射體驗，讓他們都可親身感受科學探索的魅力，年青人是未來的主人翁，所以我們希望努力培育年青人。」
實地學習航天知識與航天員交流活動
星級科學教育有限公司創辦人何澧昇表示：「這次實在是一個十分難得的合作，參與計劃的學生將能夠接觸到不同類型的衛星之外，更會有不同的實地學習與交流活動，可為香港學生帶來珍貴的體驗。」
學生可以實踐與探索多樣化的衛星類型，讓學生深入探索太空環境，幫助學生了解和驗證技術創新在太空中的應用，進行各種科學實驗之外，更可與航天員直接對話，提升參與感，而其中載荷預留型衛星平台可為未來科研任務提供可能性，激發創新思維。這些衛星不僅是學習的工具，更是學生探索太空奧秘的橋樑。
除了實驗操作外，計劃還將安排一系列的研學交流活動，包括參訪火箭發射場、廣州太空種子培植基地及酒泉火星基地等。這些活動將讓學生近距離觀察火箭發射過程，並深入了解探月和探火星的任務。
此外，學生還將有機會與前航天員及訓練員大隊長直接對話，參觀軍工十二院和國家級航天科技展館，這些參觀活動將為他們提供獨特的學習體驗，讓他們在實際經驗中感受到科技的力量。
推動航天科技促成商業合作機會
這項合作計劃不僅限於教育層面，還為各行各業提供了廣泛的合作機會。航天技術的應用不僅是科學研究的前沿，還為商界帶來了新的商業應用潛力。無論是在通訊、氣象預測、物流跟蹤還是企業的全球業務發展，航天技術都能提供關鍵的支持。
企業參與此計劃，將能夠了解並應用航天科技在商業上的實際價值，從技術開發到市場拓展，這項合作為企業打開了更多發展的大門。航天科技的應用，有助於企業提升運營效率，實現更準確的數據收集和分析，並在國際市場上贏得競爭優勢。
打造香港的航天教育基地
展匯國際航天項目執行董事陳穎萍指出，希望今次的合作可為香港建立一個領先的航天教育和創新體驗基地。這不僅是青少年學習的平台，也為各行各業提供展示和合作的空間。這個基地將成為推動科技創新的重要樞紐，讓企業和社會各界共同參與，推動香港在航天科技領域的發展。
通過引入最新的航天技術和展覽，希望為社會大眾提供更具前瞻性的科技體驗，並以實際行動支持香港航天科普教育的發展。同時，這一教育基地也將成為企業展示科技實力和社會責任的平台。
這次全新的科技教育計劃不但為香港青少年提供獨特的學習機會，更將為整個社會注入創新活力。透過航天科技的探索，能激發學生的創新思維，培養他們的科學素養，並搭建起教育與商業之間的橋樑，促進香港的科技與經濟發展。
（特約）