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幽門螺旋菌︱30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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30歲女家中打邊爐胃痛揭1人中招交叉感染「幽門螺旋菌」　醫生：反覆感染恐致胃癌

【幽門螺旋菌／胃癌／打邊爐／交叉感染／傳染病】小心幽門螺旋菌感染恐致癌！一名30多歲女子在接受胃鏡檢查時，發現曾根除的幽門螺旋菌又呈陽性反應；結果得知，因有家族成員也曾染病，家中常常聚餐沒用公筷，造成女子反覆感染。醫生警告，該情況恐增加罹胃癌風險。

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據台灣媒體報道，30多歲的女患者在多年前曾經接受幽門螺旋菌根除治療，但近1個月常胃痛，於是接受胃鏡檢查。結果發現，女患者不但有胃炎，且原本已根除的幽門螺旋菌又呈陽性反應。

經詢問得知，女患者有胃癌家族史，家中經常聚餐打邊爐；惟家庭成員過去也曾被驗出感染幽門螺旋菌，因此推測患者是在家中聚餐時沒用公筷，造成反覆交叉感染。

幽門螺旋菌︱醫生：長時間感染恐患胃癌

主治醫生、書田診所胃腸肝膽科主任康本初對此個案表示，幽門螺旋菌存在重複感染的可能，一旦不注意就會復發。而幽門螺旋菌又是多種胃部疾病的致病因子，例如胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等，都已被證實與幽門螺旋菌有關。

被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高。

幽門螺旋菌︱感染幽門螺旋菌未必有症狀

康本初又指出，幽門螺旋菌除了存在於胃黏膜外，還會在唾液、糞便中發現菌種蹤跡，傳染途徑主要經口腔傳染，因此，用餐時若沒使用公筷，同桌的人就有可能因唾液交叉感染。另外，如廁後若沒洗手，也會有糞便經口傳染的風險。

康本初提醒，感染幽門螺旋菌未必會有明顯症狀嗎，甚至直到出現胃炎、胃潰瘍等嚴重不適時才會發現。因此，建議如果有家庭成員感染時，同住家人亦應一併檢測。檢測方法包括呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片，届時依個人情況選擇方法。

最後，康本初提醒大家在日常生活中要注意環境衛生及飲食安全，從而降低感染幽門螺旋菌的機會。例如與他人同桌用餐時，務必採用公用餐具。

另外，由於感染幽門螺旋菌可能增加患胃癌機會，因此若有胃癌家族史，或家中有人曾感染幽門螺旋菌，應考慮接受幽門螺旋菌檢測，一旦發現感染，就需接受滅菌治療，以減少反覆感染和禍及同住家人的機會。

幽門螺旋菌︱同場加映：幽門螺旋菌6大傳染途徑 + 5大症狀

據瞭解，幽門螺桿菌（Helicobacter pylori），是一種寄生於人類消化道中的微需氧革蘭氏陰性桿菌，呈螺旋或「S」形，一端帶有鞭毛，可於胃部強酸性環境中生存並穿過黏液層，到達上皮表面並牢牢連接，避免被胃排空。

由於傳染性較強，以下6大接觸皆有可能感染幽門螺旋菌，一家人假如同吃同住且不分餐，將具有較高傳染風險：

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浙江中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）醫學院執行院長、副院長劉英超教授指出，有數據顯示，感染幽門螺旋菌患者其中約15%至20%會出現消化性潰瘍，5%至10%發生消化不良，但大部分並沒有明顯的臨床症狀，常見會出現以下5大症狀：

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劉醫生強調指，不少患者受感染後，胃黏膜幾乎都會出現炎症，部分患者可能出現慢性惡化，逐漸出現胃黏膜萎縮、腸化：

特別要引起重視的是，幽門螺桿菌感染者中有約1%的人，會發生胃癌等胃惡性腫瘤。

幽門螺旋菌︱預防感染6大方法

想要避免感染或傳播幽門螺旋菌，醫生建議可遵循以下6點預防感染，高危人士早到醫院進行檢查、盡早治療：

  • 飯前、便後要洗手，勿吃生肉，盡量食用高溫加熱熟食。
  • 注意口腔衛生、餐後刷牙漱口、定期更換牙刷。
  • 家中有成員感染幽門螺旋桿菌，感染者盡量使用自己的專屬餐具，直到完全治癒。
  • 團體用餐時分餐、使用公匙公筷，餐具注意消毒。
  • 兒童是容易感染人體，切勿將食物嚼碎後餵給幼兒，並為兒童準備專用餐具。
  • 避免吸煙、飲酒；避食辛辣、生冷等刺激性食物；飲食要營養均衡，細嚼慢嚥。

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