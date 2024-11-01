陳金樑突拒續任中大副校惹關注　夏寶龍點名高校管治團隊有深意？

▲ 夏寶龍會見理工大學林大輝、滕錦光一行。（港澳辦圖片）

中文大學常務副校長陳金樑今年4月獲校董會通過續任常務副校長，但陳最近突然以私人理由請辭，並將轉赴新加坡管理大學（SMU）出任教務長。外界關注陳因何不續任。

傳續任安排屢遭拖延

對於陳突然請辭，綜合各方所述，現有兩個版本。一是陳金樑的續任安排遭拖延所致，原應在去年中展開，惟最終是在今年4月才獲校董會通過，有指陳當時仍表態有意繼續服務中大，惟有關合約卻9月才交到陳手上，料連串拖延令陳心生不滿萌去意，以致即使合約到手都遲遲未簽署。

▲ 陳金樑不續任中大常務副校長，轉赴新加坡管理大學任校務長。（資料圖片）

另一個版本則是，有知情者透露，在遴選中大校長過程中，校內校外都有人選被考慮，有人是被提名，有人是自我推薦。據聞，自薦者包括陳金樑。而最終遴選委員會是推薦被譽為「最接近諾貝爾獎港人」的盧煜明，作為校長唯一候選人。有人估計陳因落選而無意再留。

陳請辭的真正原因待驗證，不過，連同陳金樑在內，中大一年內流失3位副校長，陳金樑更是選擇重返新加坡，出任新加坡管理大學校務長，校長段崇智慨嘆是中大的損失，對方的收穫。而連串事件，外界看在眼裡，或有其他演繹，擔心校政不穩、副校接連流失，影響大學發展，亦不利招攬人才。

夏寶龍公開點名下指示

適逢港澳辦主任夏寶龍昨日在北京會見理工大學校董會主席林大輝何校長滕錦光一行時，港澳辦罕有發出長文，點名各大學包括校董會、校長在內的高校管治團隊。有資深政界中人認為，夏寶龍是因應近年中大、港大的校政風波無休止，才會如此公開作出指示，希望可終止紛爭，勿因此損害香港的核心競爭力。該人續指，若按照「期望即失望」的思路，其中一段，尤其值得留意。夏寶龍表示：

香港各大高校肩負着立德樹人的重大使命，包括校董會、校長在内的高校管治團隊，不僅需要有奉獻教育事業的崇高理想，還要有相互信任支持、善於團結合作的高尚品德，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，共同把大學建設好、管理好、發展好，不斷擦亮香港高等教育「金字招牌」。

該人估計，在過往的風波中，北京的判斷是：有高校管治團隊成員缺乏奉獻精神、互不信任、未能團結合作，甚至不配合港府的協調。而中央對香港各大學的期望是：管理好、發展好、發揮所長，助力香港打造國際高端人才集聚高低和國際高等教育樞紐。

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