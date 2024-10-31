兩代特首隔空辯論造地計劃引熱議　政經界怎評價？

▲ 前特首梁振英和特首李家超就造地建屋有不同看法。（資料圖片）

土地房屋一直在香港的深層次問題，但任內全力覓地的前特首梁振英，卻罕有地兩度發文，質疑特首李家超政府的土地開發大計，引起熱議。政經界對造地建屋大計又有何看法？

這場辯論，源於上周四，梁振英在社交平台突質疑政府現時開發土地大計過多，恐衍生負資產、金融和政府財政問題，提醒慎防供過於求。李家超的回應是，造地與供應是兩回事，政府必須掌控土地主導權，有需要推地，無需要時便做儲備，根據客觀數據供應。梁振英昨再隔空拋出「煲糖水論」，質問「一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？」

政經界：糖可即刻買到 造地需時

前任、現任特首的隔空辯論，在官場和政經界都引起熱議。較多人認為，CY的提醒雖然非無的放矢，但現在這個節點提出「慎防供過於求」，有些不合時宜，要解決短缺問題尚困難重重。又有人說，以「煲糖水」論土地，不是太合適，「糖可以落街即刻買得到，但造地卻需要時間。」

▲ 立法會議員張欣宇。（資料圖片）

張欣宇：現在遠未是時候重新檢視

立法會議員張欣宇說，現時本港的土地供應方向，均是經過相當完整的規劃流程得出，好多是《香港2030+》提出，正正是考慮了現時和未來供需問題，「所以本身都不算是拍下腦袋就整出來。」

張續指，現實是香港在土地和基建方面確實存在明顯短板，產業發展、居住、香港新機遇都需由土地承載，相信在相當長一段時間，香港的主要矛盾都是土地短缺的矛盾。

他承認，造地過程確實面臨時間長、成本高的問題，但若因成本高就放棄造地不符邏輯，而是要想辦法改革機制，處理成本高、時間長的問題，「其實好多都是虛高，要大刀闊斧改革和處理，否則的確會影響競爭力，造成長遠的財政負擔，但這不代表不需要土地，不會因為造地成本高就得出將來會供過於求的結論。」張又說，本身土地的供應量，就是現時營商成本、建造成本高的其中一個主要原因，要打破這個惡性循環，增加土地供應就是降低各項成本其中一個重要措施。「我覺得在現在這個階段，遠遠未到要放慢，重新檢視應否增加土地供應的時候。」

▲ 立法會議員林筱魯。（資料圖片）

林筱魯：方向唔好迷失 步伐可調節

立法會議員林筱魯認同，要審視財政壓力和市場需求，惟造地需時，不是即買即有。林認為，政府有需要同時推進北部都會區及交椅洲填海發展計劃，因單靠收地，用作土地儲備較被動，既然前期工作已經展開，就應繼續推動，又認為造地亦是投資未來，投資回報未必是市場買賣回報，是經濟回報，強調可以「睇餸食飯」，最重要是「方向唔好迷失，步伐可以調節！」

▲ 立法會議員劉國勳。（劉國勳Facebook圖片）

劉國勳：毋須視為對立無限放大

在二人辯論未進入第二回合前，民建聯立法會議員劉國勳認為，毋須將二人的看法視為對立並無限放大，指兩者非矛盾。他說，自己支持持續造地，北部都會區和人工島同時推進亦沒問題，強調兩者可按需要推進。劉續指，有足夠土地儲備後，如何使用及供應，政府可主導，相信政府會根據市場狀況調整，希望政府加強政策靈活性。

政經界：有教授因住屋細不來港

有政經界人士指出，政府要務是為人民謀幸福，有土地主導權，才能不被財團牽着走。根據統計處2021年人口普查，香港人均居住面積只有16平方米，競爭對手新加坡是30平方米，鄰近的深圳是21.5平方米，上海約32平方米。香港因為屋貴又細，年輕人不想結婚生仔，更導致部分人才不願來，「有位教授就是因住屋太細，最後決定不來香港。」他認為，香港作為國際金融中心，外資公司派員來港，有大屋住、有設備好的國際學校，都是吸引力所在，但無足夠土地就無法做到。

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