教育隨筆｜響應教育局「精神健康約章」舉行4Rs日　樂道中學師生透過運動及靜觀學習放鬆身心

▲ 樂道中學於10月22日舉行了首個4Rs日，旨在讓學生和老師透過多元化的活動，在輕鬆的氛圍中度過一個充實的下午。《解決師》劇照。

【樂道中學】教育局於4月推出《4Rs精神健康約章》，涵蓋促進學生精神健康的四大要素：休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）。



為了配合教育局的4Rs精神健康倡議，筆者學校於10月22日舉行了首個4Rs日，旨在讓學生和老師透過多元化的活動，在輕鬆的氛圍中度過一個充實的下午。

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4Rs的活動安排

在活動中，我們特意安排了不同項目，包括球類活動、輕鬆的講座和靜觀練習，讓所有的師生能夠在沒有課堂壓力的下午，享受各種放鬆身心的活動。為了配合此次活動，我們延長了午膳的時間，讓同學和老師們能夠充分享受這段特別的時刻。



活動帶來的新體驗

1. 情緒釋放、加強師生連繫: 透過各種活動，學生和老師可以暫時擺脫壓力，釋放情緒，增強心理健康。步外，這些活動促進了學生與老師之間的互動，加強了同儕協助的關係，提升了老師與學生之間的聯繫感，幫助學生理解不同角色的重要性，並願意承擔責任與作出貢獻。

2. 身體健康：參加球類活動不僅提高了體能，還增強了團隊合作精神，使學生在運動中學習合作與溝通。

3. 增強抗壓能力：在講座中，我們邀請了前香港的運動員分享如何應對困難，讓學生明白失敗是成功的一部分。學校也致力於裝備學生以正面態度處理生活中無可避免的壓力與挫折，教導他們應對壓力和克服困難、適時放鬆，照顧精神健康並懂得自我關懷。

4. 創造學習樂趣：輕鬆的講座和趣味活動使這次另類學習變得更加愉快，激發學生對不同事物的興趣，讓他們對學習保持熱情。

我們希望這次的4Rs日能成為一個持續的傳統，讓師生都能享受校園的生活。這不僅是一次活動，而是我們學校對於身心健康的長期承諾。透過這樣的活動，我們期望能在校園內培養一種積極正面的文化，使每位學生和老師都能在面對挑戰時，擁有更強的抗壓能力、更好的情緒管理和更健康的人際關係。

我相信，只有身心健康的學習環境，才能促進更卓越的學習成就。

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