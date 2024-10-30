  • 27°C
香港時間：20241030日 (三) 11:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育隨筆｜響應教育局「精神健康約章」舉行4Rs日　樂道中學師生透過運動及靜觀學習放鬆身心

升學教育

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

樂道中學於10月22日舉行了首個4Rs日，旨在讓學生和老師透過多元化的活動，在輕鬆的氛圍中度過一個充實的下午。《解決師》劇照。

樂道中學】教育局於4月推出《4Rs精神健康約章》，涵蓋促進學生精神健康的四大要素：休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）。
 
為了配合教育局的4Rs精神健康倡議，筆者學校於10月22日舉行了首個4Rs日，旨在讓學生和老師透過多元化的活動，在輕鬆的氛圍中度過一個充實的下午。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

4Rs的活動安排

在活動中，我們特意安排了不同項目，包括球類活動、輕鬆的講座和靜觀練習，讓所有的師生能夠在沒有課堂壓力的下午，享受各種放鬆身心的活動。為了配合此次活動，我們延長了午膳的時間，讓同學和老師們能夠充分享受這段特別的時刻。
 
活動帶來的新體驗

1. 情緒釋放、加強師生連繫: 透過各種活動，學生和老師可以暫時擺脫壓力，釋放情緒，增強心理健康。步外，這些活動促進了學生與老師之間的互動，加強了同儕協助的關係，提升了老師與學生之間的聯繫感，幫助學生理解不同角色的重要性，並願意承擔責任與作出貢獻。

2. 身體健康：參加球類活動不僅提高了體能，還增強了團隊合作精神，使學生在運動中學習合作與溝通。

3.  增強抗壓能力：在講座中，我們邀請了前香港的運動員分享如何應對困難，讓學生明白失敗是成功的一部分。學校也致力於裝備學生以正面態度處理生活中無可避免的壓力與挫折，教導他們應對壓力和克服困難、適時放鬆，照顧精神健康並懂得自我關懷。

4. 創造學習樂趣：輕鬆的講座和趣味活動使這次另類學習變得更加愉快，激發學生對不同事物的興趣，讓他們對學習保持熱情。

我們希望這次的4Rs日能成為一個持續的傳統，讓師生都能享受校園的生活。這不僅是一次活動，而是我們學校對於身心健康的長期承諾。透過這樣的活動，我們期望能在校園內培養一種積極正面的文化，使每位學生和老師都能在面對挑戰時，擁有更強的抗壓能力、更好的情緒管理和更健康的人際關係。

我相信，只有身心健康的學習環境，才能促進更卓越的學習成就。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 張慧珊 樂道中學首席助理校長

相關文章

學校動態｜馬鞍山靈糧小學學習周「下雨天」　學生體驗中學習珍惜及愛護水資源
12:39 2024/10/29
學校動態｜馬鞍山靈糧小學學習周「下雨天」　學生體驗中學習珍惜及愛護水資源
學童快樂指數｜研究揭學校生命教育活動急減7%　學者：殺校潮下教師忙於谷成績
20:42 2024/10/09
學童快樂指數｜研究揭學校生命教育活動急減7%　學者：殺校潮下教師忙於谷成績

你可能感興趣

學校動態｜馬鞍山靈糧小學學習周「下雨天」　學生體驗中學習珍惜及愛護水資源
12:39 2024/10/29
學校動態｜馬鞍山靈糧小學學習周「下雨天」　學生體驗中學習珍惜及愛護水資源
學童快樂指數｜研究揭學校生命教育活動急減7%　學者：殺校潮下教師忙於谷成績
20:42 2024/10/09
學童快樂指數｜研究揭學校生命教育活動急減7%　學者：殺校潮下教師忙於谷成績
中小學教育 壓力 正能量 樂道中學 中學 教育局

最高瀏覽

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
急症室最長等候時間（10月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間04:05）