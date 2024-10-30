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BEANS Cafe｜$40兩餸飯得3粒肉丸2件雞翼　網民狠批：買小食送白飯

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發布時間： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

$40兩餸飯得3粒肉丸2件雞翼，德福BEANS被網民批：買小食送白飯。

為迎合市民需求，許多餐廳都嘗試在午市時段推出兩餸飯，人氣咖啡店Beans亦在其中。

近日，有人在Facebook「香港兩餸飯」群組上傳圖片，指Beans德福分店一份要價40元的兩餸飯僅有三片豬扒，一條骨，向店家反映分量過少後，多獲贈一份兩餸飯，但此前問題並未改善。網民：買小食送白飯？

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  • 食客於10月23日在Beans Cafe購得的兩餸飯，餐盒內僅有三片豬扒，一條骨。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）
  • 食客於10月23日在Beans Cafe購得的兩餸飯，餐盒內僅有三片豬扒，一條骨。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）
  • 食客於10月28日在Beans Cafe購得的兩餸飯，餐盒內僅有3粒肉丸2件雞翼。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）
  • 網民分享自己購得的兩餸飯，並表示「喜洋洋的！1份可以當4份！」。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）
  • 網民分享自己購得的兩餸飯，並表示「另一個當六份！」。（取自Facebook「香港兩餸飯」群組）
  • BEANS Cafe九龍灣德福分店。（取自Openrice）

BEANS Cafe｜$40兩餸飯只得3粒肉丸2件雞翼

據文帖可見，食客於10月23日在Beans德福分店購買一份40元的兩餸飯，餐盒中僅3片豬扒，其中一條是骨，還有一塊米飯，餐盒仍留有很大的空位，食客向店家反映後，店家表示免費贈送其一份兩餸飯。

10月28日，食客至Beans門市取餐，「揀飯時無特別講，去到俾錢先show message，無特別關顧」，得到一份僅2件雞翼3粒肉丸的兩餸飯。他還補充稱，兩餸飯到手時「無溫度既，啲汁凍到結咗」。

BEANS Cafe｜網民：我以為係食剩

網民批評Beans「汁都無」、「錢真好賺」、「謝分享笑話」、「哇真係好差」、「直頭係二次傷害」、「你唔講我以為係食剩」、「減肥餐見到都唔想食」、「一衰再衰，永不錄用」、「食量少, 不如去7仔買兩個飯團」。

有網民讃博主「樓主呢招夠高，如果你一去到出示個換領message 先揀餸，佢一定爆盒過喜洋洋，你而家揀咗餸先，即係證實咗由頭至尾都係得咁多」；還有人分享自己購買的兩餸飯，並笑稱「喜洋洋的！1份可以當4份！」

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