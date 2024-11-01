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過勞風險｜70歲清潔工離鄉背井　27年來從不缺勤　養大兒女成律師／醫生／工程師【附12個過勞症狀】

健康資訊

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【離鄉別井／養家／成才／全年無休／請病假】為了家人，你願意犧牲嗎？孟加拉一名70歲父親為了養活家人，31年前離鄉別井到馬來西亞做清潔工，27年來從沒缺勤，亦沒有回鄉探親。然而辛勞工作換來子女成才，成為法官、醫生和工程師，才是讓這位父親最引以為傲。

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父愛如山｜27年來全勤上班　從未缺席

據《星州網》報道，孟加拉一名70歲父親阿布巴卡，31年前離鄉別井到馬來西亞工作，因為聞說那裡工作機會很多，為了賺錢養活一家7口，他決意隻身來到馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）一個商場做清潔工人。他憶述，當時家中第5個小孩子只有6個月大，至今從沒有回鄉探親：

來到馬來西亞工作後，我再也沒有回去過，我想念我的家人，他們也很想念我。

孟加拉一名70歲父親為了養家，離鄉別井到異地工作，27年來從沒缺勤。（網上圖片）

阿布巴卡任職商場清潔工人，基本上一個星期工作7日，全年無休，27年來從沒缺勤過。他獲當地市政廳頒發「購物中心最乾淨公共廁所」的獎項後，接受訪問時表示，他當年一心為賺錢養家而離鄉，故此就算是一份沒有人願意去做的厭惡性工作，他都樂意去做。他亦表示，自己是一個生活簡單的人，人工扣除基本生活開支後，幾乎全數都是寄回孟加拉的家人。他從不請假，而且每天的生活都是千篇一律的，不外乎起床、洗澡、吃早餐、工作、回家、與家人通電話後就會梳洗休息。

父愛如山｜含辛茹苦終換來子女成才

多年來與家人分隔異地，最好的回報就會看到子女成才。他驕傲地說，他的女兒是一名法官、兩個兒子是醫生和工程師，對此「非常感恩」。年屆70歲的他，終於決定在今年12月回鄉與家人團聚，他難掩興奮的神色，表示非常期待相隔31年後，再與家人重聚。

過勞危機｜勞工處：合約受僱每周應享至少1天休息日

工時過長，恐怕會造成過勞。根據本港勞工處條例，僱員在受僱期內可以享有休息日，法定假日及有薪年假。凡按連續性合約受僱的僱員，每7天可享有不少於1天休息日。過勞工作恐怕會對健康造成影響。以下綜合12個過勞症狀：

過勞危機｜12個過勞症狀

台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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