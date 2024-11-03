校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統 小學部校長：重視學生品德培育
撰文： 陳麗薇
發布時間： 47 分鐘前
【瑪利諾修院學校（小學部）/41校網/女校】傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School，MCS），明年2月迎來100周年校慶，校方已準備好一系列活動與新舊生及家長同樂，TOPick獨家專訪了小學部及中學部兩位校長，揭開這所百年女校的神秘面紗。
外間認為傳統名校一定很催谷學生成績，事實上，瑪利諾竟然是一所「三無」神校，無精英班、無補底班、無排名，今學年新上任的瑪利諾修院學校（小學部）校長陳家卓，向記者娓娓道來。
位於九龍塘的瑪利諾修院學校（小學部）一向予人神秘的感覺，校舍於2008年成為法定古蹟，校內的一磚一瓦都是文物，一年只有一次開放日予公眾參觀。加上小學部及中學部歷任校長，從未接受過傳媒訪問，今年藉著迎接百周年校慶打破慣例接受TOPick訪問，終揭開中小學部均受家長追捧的原因。
瑪利諾修院學校（小學部）｜不催谷成績 重視培育品德
瑪利諾修院學校於1925年由瑪利諾女修會創辦，是香港少數女子英文小學。今學年新上任的小學部校長陳家卓由老師做起，主要任教英文及音樂科，及後升任為副校長，到今個學年正式接任校長一職。她坦言每天都是一個新挑戰，感恩身邊有一班老師團隊及前校長協助:
服務了瑪利諾10年，去到校長這個位置，其實有很多事情都是未接觸過，所以每一天都是新的學習和新的開始，感覺熟悉又陌生。
瑪利諾修院學校（小學部）是很多家長趨之若鶩的神校，過去有家長不惜在九龍塘租樓，為求一搏「大抽獎」入讀，外間認為名校一定催谷學生成績？陳校長強調瑪利諾不是一間只看重成績的學校，校方更重視培育學生的品德及多方面發展潛能。
她透露MCS是無精英班、無補底班、成績表無排名，免卻了同學間互相比較，甚至標籤某些同學是成績好或差，
我們的課程沒有特別艱深，全部依教育局要求，學校沒有分精英班或補底班，目的是想學生平均地分佈，優秀的同學，有能力去幫助其他同學，這種混合編班，是瑪利諾的傳統。通過6年的教育，在畢業時都能成為品學兼優的學生。
陳校長指出，連測考卷的設計都不是100滿分，有些是30分、40分或50分，學生不會將9字頭掛在口邊或以此為目標。
而上任後，她也作了一些課程改革，包括在德育課中加入性教育課程元素，「為了教導學生要好好保護身體，所以今年加入性教育，讓學生學會怎樣尊重自己的身體，同時了解女孩子的身體構造是怎樣，讓她們不要害羞也不要忌諱。」
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瑪利諾修院學校（小學部）｜秉承修女服務精神不轉直資
瑪利諾修院學校小學及中學部皆秉承修女服務人群的精神，沒有轉做直資，一直提供免費教育，校長說：「我們仍然是津貼小學，進來的學生不能篩選，他們透過自行分配學位或統一派位入讀，但進來之後老師一樣用心教導她們。我們有很多舊生，也有很多社會認同我們辦學理念的人士，願意捐獻給我們，即使政府給的資源有限，但是我們的力量卻很大。」
比起成績，瑪利諾更重視鼓勵學生以服務將天主的愛廣傳。例如：一至六年級每位同學都會在班內有一個職務，即是「一人一職」，期望學生透過服務明白別人的需要，並身體力行關愛別人。學校亦安排不同學生以不同小組形式進行服務，例如：風紀、大姐姐、基督小精兵、Brownies、English Ambassadors，以及Sports Ambassadors.
瑪利諾修院學校（小學部）｜課外活動多 循序漸進發掘潛能
學校與家教會也緊密聯繫，舉辦了很多服務活動讓學生及家長一同參與，例如參加由「牽手，香港」舉辦的「跨代同行」長者服務計劃。一共有39個瑪利諾家庭參與這項計劃。在活動進行期間和「老友記」們通電話，為他們準備禮物並見面。並且，於去年12月及今年6月分別舉辦了兩次郊遊活動及花標手工藝工作坊。
MCS的課外活動涵蓋了多個範疇，包括學術、宗教、體育、藝術和服務團隊等。學校重視活動的延續性，目的是發展、培訓和培育學生的潛能，同時傳承團隊精神。因此，多項活動在初小階段設有體驗班和興趣班，隨後再進展到校隊訓練班或校際比賽班，讓學生循序漸進。學校不主張過度追求榮譽和獎項，而是鼓勵學生追求卓越，超越自我，發掘自身潛能。
瑪利諾修院學校（小學部）｜校友帶領學妹傳承學校精神
瑪利諾修院學校給予學生極大的自由度，陳校長說：「我們不會限制她們的發展，反而鼓勵她們在校外參加一些不包含在校內課外活動的項目，如花式跳繩、攬球、滑冰、獨木舟、藝術體操和馬術等。也會透過不同渠道讓學生展示才華，分享成就，並欣賞彼此的努力。」
此外，學校還舉辦一些特色活動，如製作MPS Post，出版雜誌介紹學校獨有的活動，包括Maryknoll Day、May Crowning及百周年慶祝活動等。在MCS Explorer活動中，老師和校友擔任導賞員，帶領學生了解學校的歷史，這不僅豐富了學生的課外知識，也增強了她們對瑪利諾社群的認同感和歸屬感。
瑪利諾修院學校（小學部）｜英語辯論賽揚威海外
作為英小，MCS的學生在英語辯論賽中表現出色，更揚威海外，其中，在World Scholar's Cup比賽中，辯論隊於香港賽區參與了一系列競賽項目，包括辯論、寫作及多項挑戰賽。在成功晉級後，學生於暑假遠赴瑞典參加準決賽，與來自32個國家的精英同學同場競技，學生們表現出色，勇奪全場總亞軍，僅次於加拿大隊伍。憑藉這項傲人佳績，辯論隊已獲得參加今年11月在美國耶魯大學舉行的總決賽資格，將再次為學校及香港爭光。
瑪利諾修院學校（小學部）｜古蹟校舍 師生齊保育
在香港這個石屎森林，瑪利諾修院學校（小學部）的校舍猶如藝術品一樣屹立在九龍塘，這座哥德風格建築的修院及校舍，於2008年被政府列為法定古蹟，對於保育文物方面，校方教育每一個學生都要維持學校的原貌，明白窗戶、地板、門，都歷史悠久，所以要齊心保護這個校舍。陳校長說：
這個保育意念一定會承傳下去，甚至學校的實木桌子，上面有很多顆顆粒粒、有些凹陷，甚至乎樹木年紀的年輪，但小朋友不會嫌棄，因她們知道這就是學校的歷史，我們會給予膠片墊著來書寫，她們在上面會感受到歷史遺留下來的痕跡。我們還請了桌子和椅子的修復師，告訴小朋友如何修復桌椅。
瑪利諾修院學校（小學部）｜校長媽媽為陪伴女兒成長甘願降職
育有1名19歲女兒的陳校長，在女兒進入大學一年級才決定接任校長一職，原來她為了陪伴女兒成長，在女兒還小的時候，毅然決定不再做主任，降職成為老師。直到女兒讀中學，她才覺得時機成熟可以重新接觸行政工作。
既是校長又是媽媽，談到教女方針，她感性地表示：「有時我也分不清楚，自己是老師還是媽媽。」慶幸女兒從沒投訴「我寧願成為你的學生」，她表示和女兒的相處模式很自然，盡量抽時間和她聊天。對於女兒學業方面，
對她雖然有要求，但我不會一定要她考第一。
瑪利諾修院學校（小學部）｜校長媽媽放手讓女兒發揮潛能
作為音樂科老師，女兒沒有遺傳她的音樂天份，「我的女兒只學到二級鋼琴就沒有了，她很喜歡跳舞，就讓她發展喜歡的潛能，所以我是比較開放一點，但我很看重價值觀教育，要讓她知道在現今社會，哪一種價值觀你要持守，還有作為一個女孩子，你應該怎樣面對你的挑戰及誘惑，我都會跟她去分享。」
瑪利諾修院學校（小學部）｜瑪利諾修院學校百年校慶活動一覽
|日期（2025年）
|慶祝活動
|2月8日
|瑪利諾修院學校百年校慶晚宴
Maryknoll Convent School Centenary Gala Dinner
|2月9日至10日
|瑪利諾修院學校百年紀念音樂會
Maryknoll Convent School Centenary Concert
|2月11日
|瑪利諾修院學校百年紀念彌撒
Maryknoll Convent School Centenary Mass
|2月15日至16日
|瑪利諾修院學校Homecoming（夜間亮燈慶祝活動）
Maryknoll Convent School Centenary Homecoming
|2月16日
|瑪利諾修院學校百年校慶開放日
Maryknoll Convent School Centenary Open House
|3月16日
|大館@瑪利諾修道院學校百年紀念研討會
Maryknoll Convent School Centenary Symposium - The Changing Faces of Beauty
|4月12日
|瑪利諾修院學校百年校慶愛心接力 3.0
Maryknoll Convent School Centenary Relay for Love 3.0
|7月18日至20日
|瑪利諾修院學校百年慶典演出
Maryknoll Convent School Centenary Play
瑪利諾修院學校（小學部）｜基本資訊及設施
|學校基本資訊
|地區及校網
|九龍城、41校網
|學校類別
|資助
|學生性別
|女
|辦學團體
|瑪利諾修院學校基金有限公司
|宗教
|天主教
|學校設施
|課室數目
|30
|禮堂數目
|2
|操場數目
|5
|圖書館數目
|1
|特別室
|科學室、音樂室、STEM創作空間、Makerspace、
美勞室、電腦室、祈禱室、學生活動中心、醫護室、
電子音樂室及支援有特殊教育需要學生的設施等
|其他
|泳池、文物館等
|學校聯絡方式
|地址
|九龍九龍城窩打老道130號
|電話
|2336 0611
|網址
|瑪利諾修院學校（小學部）網站
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