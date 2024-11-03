校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育

▲ 很多家長認為名校就一定很催谷，瑪利諾修院學校(小學部)校長親揭學校比起成績，更重視學生的品德培育。

【瑪利諾修院學校（小學部）/41校網/女校】傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School，MCS），明年2月迎來100周年校慶，校方已準備好一系列活動與新舊生及家長同樂，TOPick獨家專訪了小學部及中學部兩位校長，揭開這所百年女校的神秘面紗。

外間認為傳統名校一定很催谷學生成績，事實上，瑪利諾竟然是一所「三無」神校，無精英班、無補底班、無排名，今學年新上任的瑪利諾修院學校（小學部）校長陳家卓，向記者娓娓道來。

▲ 瑪利諾修院學校在2008年列為法定古蹟。（陳慧安攝）

位於九龍塘的瑪利諾修院學校（小學部）一向予人神秘的感覺，校舍於2008年成為法定古蹟，校內的一磚一瓦都是文物，一年只有一次開放日予公眾參觀。加上小學部及中學部歷任校長，從未接受過傳媒訪問，今年藉著迎接百周年校慶打破慣例接受TOPick訪問，終揭開中小學部均受家長追捧的原因。

▲ 陳倩君校長（左）在去年接任中學部校長，陳家卓校長（右）今學年接任小學部校長。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜不催谷成績 重視培育品德

瑪利諾修院學校於1925年由瑪利諾女修會創辦，是香港少數女子英文小學。今學年新上任的小學部校長陳家卓由老師做起，主要任教英文及音樂科，及後升任為副校長，到今個學年正式接任校長一職。她坦言每天都是一個新挑戰，感恩身邊有一班老師團隊及前校長協助:

服務了瑪利諾10年，去到校長這個位置，其實有很多事情都是未接觸過，所以每一天都是新的學習和新的開始，感覺熟悉又陌生。

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瑪利諾修院學校（小學部）是很多家長趨之若鶩的神校，過去有家長不惜在九龍塘租樓，為求一搏「大抽獎」入讀，外間認為名校一定催谷學生成績？陳校長強調瑪利諾不是一間只看重成績的學校，校方更重視培育學生的品德及多方面發展潛能。

她透露MCS是無精英班、無補底班、成績表無排名，免卻了同學間互相比較，甚至標籤某些同學是成績好或差，

我們的課程沒有特別艱深，全部依教育局要求，學校沒有分精英班或補底班，目的是想學生平均地分佈，優秀的同學，有能力去幫助其他同學，這種混合編班，是瑪利諾的傳統。通過6年的教育，在畢業時都能成為品學兼優的學生。

陳校長指出，連測考卷的設計都不是100滿分，有些是30分、40分或50分，學生不會將9字頭掛在口邊或以此為目標。

而上任後，她也作了一些課程改革，包括在德育課中加入性教育課程元素，「為了教導學生要好好保護身體，所以今年加入性教育，讓學生學會怎樣尊重自己的身體，同時了解女孩子的身體構造是怎樣，讓她們不要害羞也不要忌諱。」

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瑪利諾修院學校（小學部）｜秉承修女服務精神不轉直資

瑪利諾修院學校小學及中學部皆秉承修女服務人群的精神，沒有轉做直資，一直提供免費教育，校長說：「我們仍然是津貼小學，進來的學生不能篩選，他們透過自行分配學位或統一派位入讀，但進來之後老師一樣用心教導她們。我們有很多舊生，也有很多社會認同我們辦學理念的人士，願意捐獻給我們，即使政府給的資源有限，但是我們的力量卻很大。」

比起成績，瑪利諾更重視鼓勵學生以服務將天主的愛廣傳。例如：一至六年級每位同學都會在班內有一個職務，即是「一人一職」，期望學生透過服務明白別人的需要，並身體力行關愛別人。學校亦安排不同學生以不同小組形式進行服務，例如：風紀、大姐姐、基督小精兵、Brownies、English Ambassadors，以及Sports Ambassadors.

▲ 小息時，學生們可以周圍走，自由玩樂。（陳慧安攝） ▼ 點擊圖片放大

瑪利諾修院學校（小學部）｜課外活動多 循序漸進發掘潛能

學校與家教會也緊密聯繫，舉辦了很多服務活動讓學生及家長一同參與，例如參加由「牽手，香港」舉辦的「跨代同行」長者服務計劃。一共有39個瑪利諾家庭參與這項計劃。在活動進行期間和「老友記」們通電話，為他們準備禮物並見面。並且，於去年12月及今年6月分別舉辦了兩次郊遊活動及花標手工藝工作坊。

MCS的課外活動涵蓋了多個範疇，包括學術、宗教、體育、藝術和服務團隊等。學校重視活動的延續性，目的是發展、培訓和培育學生的潛能，同時傳承團隊精神。因此，多項活動在初小階段設有體驗班和興趣班，隨後再進展到校隊訓練班或校際比賽班，讓學生循序漸進。學校不主張過度追求榮譽和獎項，而是鼓勵學生追求卓越，超越自我，發掘自身潛能。

▲ 陳家卓校長任教音樂科及英文科。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜校友帶領學妹傳承學校精神

瑪利諾修院學校給予學生極大的自由度，陳校長說：「我們不會限制她們的發展，反而鼓勵她們在校外參加一些不包含在校內課外活動的項目，如花式跳繩、攬球、滑冰、獨木舟、藝術體操和馬術等。也會透過不同渠道讓學生展示才華，分享成就，並欣賞彼此的努力。」

此外，學校還舉辦一些特色活動，如製作MPS Post，出版雜誌介紹學校獨有的活動，包括Maryknoll Day、May Crowning及百周年慶祝活動等。在MCS Explorer活動中，老師和校友擔任導賞員，帶領學生了解學校的歷史，這不僅豐富了學生的課外知識，也增強了她們對瑪利諾社群的認同感和歸屬感。

▲ 石嘉旻（左）及吳琛瑜（右）最開心是小息時跟同學一齊玩，她們很喜歡學校。（陳慧安攝） ▼ 點擊圖片放大 +2

瑪利諾修院學校（小學部）｜英語辯論賽揚威海外

作為英小，MCS的學生在英語辯論賽中表現出色，更揚威海外，其中，在World Scholar's Cup比賽中，辯論隊於香港賽區參與了一系列競賽項目，包括辯論、寫作及多項挑戰賽。在成功晉級後，學生於暑假遠赴瑞典參加準決賽，與來自32個國家的精英同學同場競技，學生們表現出色，勇奪全場總亞軍，僅次於加拿大隊伍。憑藉這項傲人佳績，辯論隊已獲得參加今年11月在美國耶魯大學舉行的總決賽資格，將再次為學校及香港爭光。

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瑪利諾修院學校（小學部）｜古蹟校舍 師生齊保育

在香港這個石屎森林，瑪利諾修院學校（小學部）的校舍猶如藝術品一樣屹立在九龍塘，這座哥德風格建築的修院及校舍，於2008年被政府列為法定古蹟，對於保育文物方面，校方教育每一個學生都要維持學校的原貌，明白窗戶、地板、門，都歷史悠久，所以要齊心保護這個校舍。陳校長說：

這個保育意念一定會承傳下去，甚至學校的實木桌子，上面有很多顆顆粒粒、有些凹陷，甚至乎樹木年紀的年輪，但小朋友不會嫌棄，因她們知道這就是學校的歷史，我們會給予膠片墊著來書寫，她們在上面會感受到歷史遺留下來的痕跡。我們還請了桌子和椅子的修復師，告訴小朋友如何修復桌椅。

▲ 陳校長育有19歲女兒，曾為女兒甘願降職。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜校長媽媽為陪伴女兒成長甘願降職

育有1名19歲女兒的陳校長，在女兒進入大學一年級才決定接任校長一職，原來她為了陪伴女兒成長，在女兒還小的時候，毅然決定不再做主任，降職成為老師。直到女兒讀中學，她才覺得時機成熟可以重新接觸行政工作。

既是校長又是媽媽，談到教女方針，她感性地表示：「有時我也分不清楚，自己是老師還是媽媽。」慶幸女兒從沒投訴「我寧願成為你的學生」，她表示和女兒的相處模式很自然，盡量抽時間和她聊天。對於女兒學業方面，

對她雖然有要求，但我不會一定要她考第一。

瑪利諾修院學校（小學部）｜校長媽媽放手讓女兒發揮潛能

作為音樂科老師，女兒沒有遺傳她的音樂天份，「我的女兒只學到二級鋼琴就沒有了，她很喜歡跳舞，就讓她發展喜歡的潛能，所以我是比較開放一點，但我很看重價值觀教育，要讓她知道在現今社會，哪一種價值觀你要持守，還有作為一個女孩子，你應該怎樣面對你的挑戰及誘惑，我都會跟她去分享。」

▲ 瑪利諾修院學校小學部校長陳家卓及中學部校長陳倩君，呼籲各位舊生回校參與百年校慶。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜瑪利諾修院學校百年校慶活動一覽

日期（2025年） 慶祝活動 2月8日 瑪利諾修院學校百年校慶晚宴

Maryknoll Convent School Centenary Gala Dinner 2月9日至10日 瑪利諾修院學校百年紀念音樂會

Maryknoll Convent School Centenary Concert 2月11日 瑪利諾修院學校百年紀念彌撒

Maryknoll Convent School Centenary Mass 2月15日至16日 瑪利諾修院學校Homecoming（夜間亮燈慶祝活動）

Maryknoll Convent School Centenary Homecoming 2月16日 瑪利諾修院學校百年校慶開放日

Maryknoll Convent School Centenary Open House 3月16日 大館@瑪利諾修道院學校百年紀念研討會

Maryknoll Convent School Centenary Symposium - The Changing Faces of Beauty 4月12日 瑪利諾修院學校百年校慶愛心接力 3.0

Maryknoll Convent School Centenary Relay for Love 3.0 7月18日至20日 瑪利諾修院學校百年慶典演出

Maryknoll Convent School Centenary Play

瑪利諾修院學校（小學部）｜基本資訊及設施

學校基本資訊 地區及校網 九龍城、41校網 學校類別 資助 學生性別 女 辦學團體 瑪利諾修院學校基金有限公司 宗教 天主教 學校設施 課室數目 30 禮堂數目 2 操場數目 5 圖書館數目 1 特別室 科學室、音樂室、STEM創作空間、Makerspace、

美勞室、電腦室、祈禱室、學生活動中心、醫護室、

電子音樂室及支援有特殊教育需要學生的設施等 其他 泳池、文物館等 學校聯絡方式 地址 九龍九龍城窩打老道130號 電話 2336 0611 網址 瑪利諾修院學校（小學部）網站

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