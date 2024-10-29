食安問題｜灣仔意菜餐廳Pirata六人食物中毒　曾吃芝士蛋糕疑貯存溫度不當

▲ 灣仔意大利餐廳Pirata發生食物中毒事件。（網上圖片）

衞生防護中心今日（29日）表示，6名市民在本月25日於灣仔一間意大利餐廳Pirata用膳，其後不適，初步調查各人均曾進食意大利芝士蛋糕。其中2人入院，糞便樣本驗出沙門氏菌，初步懷疑有關食物未有徹底煮熟及貯存在不適當溫度。

衞生防護中心正調查2宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及6人。首宗個案涉及2名分別41歲和45歲的女子，她們本月25日於灣仔Pirata午膳，約9至19小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。



另一宗個案涉及2男2女，介乎32至34歲。他們同日下午在Pirata用膳，約16至22小時後出現類似病徵。

中心表示，6名受影響人士當中，5人已求醫，當中2人需入院，該2名人士的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為意大利芝士蛋糕，調查人員初步懷疑有關食物未有徹底煮熟及貯存在不適當溫度。

衞生防護中心及食安中心人員已到該餐廳視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。調查仍然繼續，不排除個案會增加。



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