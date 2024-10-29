  • 26°C
香港時間：20241029日 (二) 20:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食安問題｜灣仔意菜餐廳Pirata六人食物中毒　曾吃芝士蛋糕疑貯存溫度不當

社會

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

灣仔意大利餐廳Pirata發生食物中毒事件。（網上圖片）

衞生防護中心今日（29日）表示，6名市民在本月25日於灣仔一間意大利餐廳Pirata用膳，其後不適，初步調查各人均曾進食意大利芝士蛋糕。其中2人入院，糞便樣本驗出沙門氏菌，初步懷疑有關食物未有徹底煮熟及貯存在不適當溫度。

衞生防護中心正調查2宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及6人。首宗個案涉及2名分別41歲和45歲的女子，她們本月25日於灣仔Pirata午膳，約9至19小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。
　　 
另一宗個案涉及2男2女，介乎32至34歲。他們同日下午在Pirata用膳，約16至22小時後出現類似病徵。

中心表示，6名受影響人士當中，5人已求醫，當中2人需入院，該2名人士的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為意大利芝士蛋糕，調查人員初步懷疑有關食物未有徹底煮熟及貯存在不適當溫度。

衞生防護中心及食安中心人員已到該餐廳視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。調查仍然繼續，不排除個案會增加。
　　 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

芝士 環境衞生 食用安全 腹痛 食安中心 衞生防護中心 發燒 腹瀉 意大利

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！