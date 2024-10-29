香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺

▲ 警方查證後，相信瀑布女屍案的死者為年約25歲的外傭。（曾秋文攝）

香港仔瀑布灣公園昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底。警方改列謀殺案，今晚9時交代案情。

港島總區刑事總部警司冼國明表示，案發地點為瀑布底近沙灘，死者是東南亞家庭傭工，年齡25歲。警方拘捕一名持香港身分證外藉人士，及其太太。分別被控謀殺、以及協助罪犯。女死者來港數年，與男被捕人士並非僱傭關係。

冼國明表示，事發時由街坊發現死者載浮載沉，救護員到場後証實死亡。初步驗屍報告發現死者有硬物撞擊，並於水中浸死。冼國明表示，調查所得，死者與男被捕人士前一晚約11時坐的士到達現場，並到達瀑布頂部。相隔30-40分鐘後，男被捕人士離開現場，不過無法再看到死者。

冼國明續指，男被捕人士居住於鴨脷洲，不過他與太太已經返回大陸。經過一輛調查後，今日下午5點返回香港被警方拘捕。他指，男被捕人士與死者認識，但非僱傭關係。他表示，案件牽涉人命，正如火如荼進行調查，希望還死者公道。

當局表示，不宜透露他是否潛逃。不過冼國明指，死者是非自然死亡，判斷下認為男被捕人士的行為不合情理，包括沒有報案、証據無故消失、以及離開香港等，將案件列為兇殺案。他亦表示，被捕人太太跟隨離開香港，有協助罪犯潛逃的可行性。

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