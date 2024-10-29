  • 25°C
香港時間：20241030日 (三) 00:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

警方查證後，相信瀑布女屍案的死者為年約25歲的外傭。（曾秋文攝）

香港仔瀑布灣公園昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底。警方改列謀殺案，今晚9時交代案情。

港島總區刑事總部警司冼國明表示，案發地點為瀑布底近沙灘，死者是東南亞家庭傭工，年齡25歲。警方拘捕一名持香港身分證外藉人士，及其太太。分別被控謀殺、以及協助罪犯。女死者來港數年，與男被捕人士並非僱傭關係。

冼國明表示，事發時由街坊發現死者載浮載沉，救護員到場後証實死亡。初步驗屍報告發現死者有硬物撞擊，並於水中浸死。冼國明表示，調查所得，死者與男被捕人士前一晚約11時坐的士到達現場，並到達瀑布頂部。相隔30-40分鐘後，男被捕人士離開現場，不過無法再看到死者。

冼國明續指，男被捕人士居住於鴨脷洲，不過他與太太已經返回大陸。經過一輛調查後，今日下午5點返回香港被警方拘捕。他指，男被捕人士與死者認識，但非僱傭關係。他表示，案件牽涉人命，正如火如荼進行調查，希望還死者公道。

當局表示，不宜透露他是否潛逃。不過冼國明指，死者是非自然死亡，判斷下認為男被捕人士的行為不合情理，包括沒有報案、証據無故消失、以及離開香港等，將案件列為兇殺案。他亦表示，被捕人太太跟隨離開香港，有協助罪犯潛逃的可行性。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！