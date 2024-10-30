創科發展｜科大學者傅凱駿建議未來重點發展前沿科技　不能只搶最尖端學者

▲ 香港科技大學物理系助理教授傅凱駿。（梁偉榮攝）

港府近年大力發展創科，香港科技大學物理系助理教授傅凱駿形容香港位於中西交匯處、人才密度高，惟有空間不足的「死症」，建議未來重點發展前沿科技，又認為不能只搶最尖端學者。

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34歲傅凱駿自小熱愛物理，為舊制會考和高考雙料狀元，2013年取得香港中文大學物理學學士後，先後於美國加州大學伯克萊分校研修博士課程及取得文學碩士，再於2018年完成哈佛大學博士學位，並在麻省理工學院物理系擔任博士後研究員，至2021年回港。作為凝聚態理論物理學家，他近年奪得裘槎麥德華前瞻科研大獎等多個科學界獎項，更獲選為2024亞洲青年科學家基金項目研究員。

談及香港發展創科的優勢，傅凱駿形容香港位於中西之間，加上簽證等配套方便，能聚集不同背景的人士，人才比例高。內地人升學和求職時亦會率先考慮香港，因文化生活方式接近，且鄰近家鄉，使本地院校較易收到高質素學生。

不過，對施政報告提出吸引世界級科研團隊合作，傅凱駿直言本港已有世界級團隊；又指一個人行到最尖端時或已50至60歲，認為香港更需要的是，能夠與本地團隊產生協同效應、為科研發展帶來裨益的人才。

另外，傅凱駿稱空間不足是香港的痛點，相信即使北部都會區創科城落成，也未必能解決。若要突破困局，他認為香港宜集中研究地方及基礎人手需求較少的前沿科技，而非盲目跟風發展AI、芯片等，「就算項目在全世界很受歡迎，若香港本身先天優勢不適合，就要想想如何最理想地運用資源。」他強調香港不是單打獨鬥，科研落地、產業化過程毋須只在港進行，可尋找夥伴合作。

傅凱駿目前主要研究電子的量子特性等，明日將出席「亞洲青年科學家基金項目」2024年度會議簡報成果。他鼓勵年輕人保持傻勁追夢投身科研，亦要勇於承擔失敗風險，形容「六合彩好難中，但始終都會有人中。」

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記者：梁薾心