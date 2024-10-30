財爺外訪｜陳茂波：港能為「全球南方」基建和綠色項目提供資本支持　及證券化貸款

▲ 陳茂波昨聯同代表團出席了第八屆「未來投資倡議大會」的首天活動。(陳茂波fb影片截圖)

正在沙特阿拉伯出席「未來投資倡議大會」的財政司司長陳茂波表示，香港作為國際金融中心，能夠為全球南方的基建和綠色項目提供資本支持，並以創新的金融產品，例如是證券化貸款，引導資金到新的項目。

陳茂波昨聯同代表團出席了第八屆「未來投資倡議大會」的首天活動，下午，他在大會主題討論環節「全球南方是否已成為經濟增長的引擎？」擔任演講嘉賓。該環節討論全球南方在應對複雜的地緣政治和氣候變化的同時，如何推動經濟創新、建立韌性、保持增長。

港正和多國央行合作 推出貨幣橋項目



陳茂波指出，在各國正考慮如何管理其貿易和儲備貨幣的風險，並更多傾向使用本國貨幣結算，香港正和多個國家的中央銀行合作，推出貨幣橋項目，以助力這個進程。他也提到，數字化發展和綠色轉型將會是「全球南方」未來發展的大趨勢，投資於這些領域將帶來長遠的回報，但當中的關鍵是確保資金投放於合適的項目，例如要避免出現項目「漂綠」的情況；而金融科技的發展，也有助於讓金融服務更普惠包容，為發展中國家帶來跨越式的發展，香港都可以在這些領域為全球南方作出貢獻。

科技園公司與沙特創投公司Beta Lab簽合作戰略合作協議

出席「未來投資倡議大會」期間，陳茂波與沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih一同見證香港科技園公司與沙特阿拉伯專注深科技的創投公司Beta Lab簽合作戰略合作協議。雙方將共享資源，共同進行市場推廣和舉辦活動，並促進彼此初創企業網絡的連接，並相互推薦初創企業。

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