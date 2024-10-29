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中大校政│中大常務副校長陳金樑以私人理由辭職　今年底卸任

社會

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陳金樑去年以署理校長身份主持中大畢業禮。 資料圖片

中大常務副校長陳金樑辭職，將於今年底卸任，不會出任明年一起的第二個任期。中大向教職員發信，指陳金樑以私人理由請辭，將不會出任第二個任期，今年12月31日卸任，校董會已成立遴選委員會。

陳金樑身兼中大校董會成員，今年四月獲校董會通過續任五年，明年一月起續任常務副校長。

陳金樑去年以中大署理校長身份，出席立法會《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會會議。資料圖片

致：各位教職員

大學校董會於二○二四年四月通過再度委任陳金樑教授為大學常務副校長，任期五年，由二○二五年一月起生效。然而，陳教授最近表示因私人理由決定不再出任第二個任期。因此，陳教授將於二○二四年十二月三十一日第一個任期完結時卸任大學常務副校長，而該職位將由二○二五年一月一日起懸空。 
 
大學校董會在今日舉行的會議上決定成立常務副校長遴選委員會，其成員包括由大學校董會副主席陳德霖博士出任遴選委員會主席、大學校董會主席提名的三名校外校董及候任校長經諮詢現任校長後提名的三名教職員。 
 
鑑於陳金樑教授的常務副校長任期即將屆滿，候任校長及校長同意委任副校長(教育)潘偉賢教授為署理常務副校長，由二○二五年一月一日起生效，直至下任常務副校長到任。
 
大學校董會秘書
黃陳慰冰
二○二四年十月二十九日

陳金樑是大學首席教務主管，亦是中大校長段崇智的副手，段崇智已在年初請辭，明年一月卸任；而負責行政的另一副校長吳樹培則在去年底被校董會解僱。

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