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沙嶺創科用地│創科局：沙嶺數據園擴大至10公頃　收10多份企業意向書

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發布時間： 1 小時前

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創新科技及工業局局長2023年底視察北區沙嶺新增創科用地。(政府新聞處圖片)

今年施政報告宣布將沙嶺創科用地由原先2公頃擴大至10公頃，用作數據中心及相關產業的數據園區用途，並將於今年內啟動改劃程序，並加快推出項目，吸引更多優質企業落戶，進一步帶動香港數據產業發展。

創科局表示早前就改劃方案特別舉行業界簡介會，並向市場徵求計劃意向書，市場反應積極正面，共收集到十多份本地及海內外企業提交的意向書，多間企業都表達興趣參與發展；而北區區議會及打鼓嶺區鄉事委員會聽取計劃，均表示大力支持，並期望項目能吸引更多優質企業落戶，帶動北都及香港總體經濟發展。

低空跨境運輸　非無人機亂飛

另外，創科局局長孫東周二在立法會表示，正爭取國家推出彈性的措施，有利於內地企業或科研機構到河套進行科研，已得到較正面的回應，相信陸續會有好消息公布。孫東強調，河套園區是香港一項重要的發展，政府一直謹慎處理，希望做好頂層設計，現階段已完成第一階段的規劃，亦正就第二期進行討論，一旦有定案就會設法加速推進。

至於施政報告提出發展低空經濟，包括推動低空的跨境運輸，孫東昨強調低空跨境運輸絕對不是讓無人機亂飛，一定是點對點沿着固定航綫飛行，兩地的貨物出入境時亦需要先進行清關。

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