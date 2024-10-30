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精神病｜精神科藥物非成癮　配合非藥物治療妥善控制病情

醫健人物

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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醫生會為精神科疾病患者作出個人化的治療方案，透過配搭不同種類的藥物及劑量調整，提供不同治療功效。有精神科專科醫生指出，不論大眾或是患者都容易為「藥物」貼上標籤，認為藥物是代表患上精神科疾病，有患者選擇「否認患病」因此逃避服藥，最終耽誤病情；患者應理性分析用藥的目的，及積極配合治療，隨病情步向穩定後，便可遵循醫囑一步步地嘗試減輕用藥。

理性認識藥物作用

不論是否患者，很多人都會對精神科藥物有所誤解，甚至認為用藥會成癮。「舊式藥物如苯二氮平類（Benzodiazepines）及類似苯二氮平類（Z drug）的安眠及鎮靜藥物，的確有機會令患者上癮，但隨著各類新型藥物取代舊式藥物，適當地選擇用藥已經可以避免上癮問題。例如現今大部分的抗抑鬱藥物，能有效改善睡眠及抗焦慮，亦不成癮。」精神科專科熊丞荃醫生解釋。

此外，熊醫生補充，常見有患者誤以為服用藥物一段時間後，因藥力減退而令病情反覆，而事實上，復發是由於其他因素引起。加上有部分患者在服藥及患病之間畫上等號，認為只要不再服藥即代表已經康復，因此不依照醫囑急於停藥，繼而加劇病情惡化。

遵從醫囑 藥物及非藥物治療相管齊下

精神科藥物的應用，可分為急性治療及維持性治療。隨病情發展，不同階段的用藥亦有不同。透過定期覆診，醫生可按照疾病的特點及患者當下的情況，與患者討論治療進度，共同制定接下來最適合患者的治療目標，並配合不同藥物的輔助。「復康期間或會遇上很多不確定因素，因此治療方案需要有堅定的目標，及具彈性的處理方式，才能更有效地幫助患者。」熊醫生補充。

以思覺失調為例，由於患者腦內的多巴胺出現異常，影響患者思考及知覺，令患者不能準確地了解現實情景，亦無法整理自己的思想和感受，一般會出現妄想、幻覺、胡言亂語、思考空洞、混亂或僵直的表現。因此，抗思覺失調藥物主要為抑制多巴胺的活動，從而減輕患者的病徵。根據精神科醫學指引建議，患者在康復後需至少持續用藥1至2年，才能鞏固療效。因此患者不應自行更改用藥份量或停藥，以免增加病情復發的風險。

「藥物是其中一項治療工具，需同時配合非藥物治療，如認知行為治療，為患者培養新的思維及生活模式；而靜觀則可幫助患者慈心地接納自己。雖然治療期間需面對復發的危機及不安的情緒，患者應給予自己耐性和空間，便可循序漸進地康復，然後將注意力重投在自己的興趣和人生目標，在患病中亦能活出自在人生。」

大學生陳同學（化名），患有情緒病2年。雖然患者理性上明白藥物能有效幫助自己改善病情，但因為對精神科藥物抱有錯誤觀念，對生病這件事亦感到忿怒及煩厭，每次服藥都非常掙扎。與醫生商討後，開始能夠坦然平和地面對自己的處境，逐步消化及放下對藥物和患病的負面情緒，掌握到管理疾病的有效方法，在心態和行動上都變得更積極和樂觀。

熊丞荃醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

精神科專科　熊丞荃醫生

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撰文 : 精神科專科醫生 熊丞荃

欄名 : 健康專家專欄

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