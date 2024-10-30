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東張西望丨「何伯2.0」吳先生列出4點回應《東張西望》　指女兒所講非事實的全部

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

被網民封為「何伯2.0」吳先生回應《東張西望》。

【東張西望 / 何伯2.0 / 李旻芳 / 】《東張西望》早前一連兩晚報道有關吳小姐指母親離世後約兩個月，父親帶年紀細28歲的小三「入宮」，而吳小姐不允許小三入門。

同時，吳小姐指控吳爸爸與小三一起後性情大變，更要求女兒及孫兒搬出大宅。同時，吳小姐控訴自己有600萬元存款在吳爸爸戶口，可是父親卻不願歸還，而且更趕同住女兒走。《東張西望》將有關事件報道後，吳先生被網民封為「何伯2.0」或「有錢版何伯」。

東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉

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東張西望丨吳父解釋生意失敗被收樓

吳小姐向爸爸作出連串指控，吳爸爸在昨晚（10月29日）就事件向《東張西望》作出回應指，女兒在節目內所講並非事實的全部，同時指因為這是家庭糾紛，為保護家人，覺得自己也沒需要對公眾公開家事。

至於吳小姐所講被騙的600萬元，吳先生解釋是女兒委託他投資一間公司，過往吳小姐亦一直收取比市場更高的回報，而他從來沒向女兒借錢。

另外，吳先生表示自己在2023年底生意及財政出現困難，更被騙去全部儲蓄，而女兒所投資的600萬元亦牽涉其中。

最後，他指所居住的大屋由他與亡妻共同持有，因為數年前把屋抵押做生意，之後卻無力還貸款，因此不是他趕走女兒出街，而是因為銀行收樓。

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