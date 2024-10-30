尿袋爆炸｜小米尿袋充電突爆炸家中嚴重損毀　事主情緒崩潰：近半年只用過2次【附小米之家回應】

▲ 廣東近日發生尿袋爆炸意外，小米尿袋在充電期間突然爆炸。

【小米充電寶/尿袋/爆炸/意外】廣東近日發生一宗爆炸意外，一名女子的小米磁吸充電寶在充電過程中突然爆炸，導致家中嚴重損毀。事主透露，涉事產品在近半年內僅使用過2次，結果第3次就發生意外，令她心有餘悸。

最新影片：

尿袋爆炸｜充電期間突然自爆

據內地媒體《讀特新聞》報道，事主吳女士在10月20日凌晨2點左右突然聽到家中客廳傳來一聲巨響，查看後發現是正在充電的小米磁吸充電寶發生爆炸。從她提供的照片可以看到，爆炸現場一片狼藉，客廳一角的櫃子被熏黑，周邊物品損毀嚴重，整個居住空間布滿灰燼，非常影響正常生活。

吳女士透露，這款充電寶是她在2023年4月18日通過京東平台以199元人民幣（約217港元）的價格購買，由「小米之家-潮州財富中心店」旗艦店提供快速配送服務。

回想事發經過，她表示自己當時用充電器連接電源給小米充電寶充電，大約充電2小時後發生意外，並指出平時手機和其他設備都在該處充電，周邊並沒有出現過熱的情況。吳女士稱：

因為換了新手機，所以很少用這個充電寶。近半年來只用了兩次，沒想到第三次充電就發生了這樣的爆炸事故。

意外發生時正值凌晨，所幸當時她還未入睡，聽到爆炸聲後立刻進行緊急處理，避免了更加嚴重的後果。

更多相關報道：手機爆炸｜邊用「尿袋」叉電邊睇片iPhone突爆炸 16歲少女手臂燒傷超驚險

事後吳女士迅速聯絡小米客服進行處理，但最初反饋並不及時，「20日上午11點左右我聯繫了客服，對方承諾2小時內有專人聯繫，但直到下午四點都無人回應。」她其後再次致電小米客服，並就賠償問題進行溝通，同時將充電寶殘骸送至門市。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

21日下午，小米門市工作人員聯絡吳女士，同時收集了她家中受損物品的照片並記錄了賠償要求，表示會將相關資訊回饋至上級。 23日下午，吳女士再次收到訊息，充電寶殘骸已送至廠商檢測，後續檢測結果將有專員與她聯繫。

記者根據吳女士提供的資訊查詢小米官網，發現「小米之家-潮州財富中心店」確實為官方門市，於是由21日起多次聯絡小米之家，希望可了解此次事故的具體原因及後續處理措施。

小米之家於23日回應《讀特新聞》，稱涉事充電寶仍在檢測中，尚未得出具體結論，具體檢測時間亦無法確定；至於後續賠償及處理方案，工作人員就表示將根據檢測結果而定，並會及時與消費者溝通。

尿袋爆炸｜爆炸事件非個例

據報，吳女士的意外可能並非個別案例，記者在其他投訴平台上亦發現數宗關於小米磁吸充電寶的投訴案例。有消費者反映，其使用的小米磁吸充電寶突發自燃，導致房間內的凳子、投影儀等物品被燒毀；他向小米方面提出賠償要求，但小米客服卻希望房東能介入處理此事，並提出回收燒毀物品進行檢測。另有網民表示遇到與吳女士相似的情況，稱自己購買的小米磁吸充電寶在使用一年多後，突然在充電過程中發生爆炸。

同場加映：避免充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機，如上述事件般放在褲袋的手機爆炸情況較少發生。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

資料來源：《讀特新聞》

更多相關報道：

尿袋爆炸｜女學生自修期間突聞書包傳出「砰」一聲 驚見尿袋自燃爆炸極驚險【附安全使用貼士】

尿袋爆炸︱手機放床頭充電 「尿袋」突爆炸起火 20歲女睡夢中險炸傷毀容

【充電意外】「尿袋」充電時突爆炸 恐怖畫面曝光官方事後咁回應 【附安全充電貼士】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5