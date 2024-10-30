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結業潮｜ZARA將軍澳店營運13年宣布結業　全港只剩10間網民分析4大主因

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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香港結業潮繼續蔓延，營運了13年的ZARA將軍澳店也宣布結業！

【結業潮/ZARA】香港結業潮繼續蔓延！時裝品牌ZARA近年亦開始縮減香港分店，繼營運了15年的太古城分店結業後，開業近13年的將軍澳分店近日同樣宣布結業，全港ZARA現時只剩下10間，網民隨即分析4大「死因」！

ZARA將軍澳店營運13年宣布結業！（網上圖片）

時裝集團Inditex Group旗下有多個品牌，包括Bershka、Pull & Bear和ZARA，除了Bershka及Pull & Bear兩個品牌前後撤出香港外，ZARA亦大受影響，並開始縮減香港分店，月前太古城分店正式結業，豈料由2012年起進駐將軍澳新都城中心，營運近13年的ZARA將軍澳分店日前也宣布結業，香港ZARA只剩10間分店，換言之新界東區只剩下沙田新城市廣場分店。

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結業潮｜網民分析4大結業原因

對於ZARA再有分店結業，有網民自言從小幫襯：「我啲回憶冇晒了！」不過有網民就列出4個主因，分析為何曾經盛極一時的「快時尚」ZARA都開始站不住腳。

ZARA分店結業｜主因1：香港經濟差致市民消費力低

雖然將軍澳ZARA有6.2萬平方呎的面積，提供一個不錯的逛街熱點，但香港現時股市、樓市都不景氣，市民消費力下降，購買力弱自然令生意量減少，令店舖難以維持。

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ZARA分店結業｜主因2：網購盛行

第二個原因是網購愈見普及，人們只需留在家中就可以購物，非常方便，有網民表示：「我以前買衫一定首選ZARA，間舖夠大又冇人跟住晒格調又高級，最重要啲衫有型又有款， 但真係敵唔過網上」，指網上買衫性價比較高，因此網購令很多實體店生意下降。

ZARA分店結業｜主因3：衣服款式不合時宜

不少網民認為ZARA的服裝質素每下愈況：「初初開幾好，近呢2年啲衫個款差咗啲」，認為款式不合時宜，質料亦欠佳，令人難有購物慾。

ZARA分店結業｜主因4：定價太高

最後一個原因，網民認為服飾價錢定價太高，指現時選擇太多，如果用同一價錢，可以買到更高性價比的東西。

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ZARA分店地址詳情：

  • 銅鑼灣時代廣場4樓414-416號舖 (Ladies)、418-421號舖 (Men & Kids)
  • 金鐘太古廣場 Pacific Place L1 121號舖 (金鐘道地面)
  • 中環皇后大道中70號卡佛大廈
  • 中環國際金融中心商場ifc mall 1樓1067-72號舖
  • 海港城港威商場L2 2210及2328號舖
  • 九龍站圓方水區1051-54號舖(女裝)、木區1056-57號舖(男裝)
  • 九龍灣德福廣場一期G01-02號舖
  • 沙田新城市廣場一期L3 335號舖
  • 元朗形點YOHO MALL I 1樓1060-1065號舖
  • 機場一號客運大樓離港層(L6) 禁區近5號登機閘口

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