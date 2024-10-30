搭飛機禁忌｜搭機別穿短褲及拖鞋　空姐爆機上最骯髒位置TOP5　隱藏大量細菌從未清潔

▲ 搭機別穿短褲及拖鞋，空姐爆機上最骯髒位置TOP5，隱藏大量細菌從未清潔。

【搭飛機／飛機衛生／飛機禁忌】不少港人都愛旅行，但要注意飛機上的環境衛生問題！有空姐爆料機上最髒的5個地方，她坦言，客機載完大量客人後，許多地方從未進行過清潔消毒，恐潛藏著大量噁心細菌和汙垢。

最新影片推介：

搭飛機禁忌｜機上最骯髒位置TOP5

美國德州空姐Cher在TikTok上分享影片，她表示自己從事空姐已經有5年，在工作期間發現飛機上有部分區域很少清潔、消毒，恐怕潛藏著大量細菌和汙垢。其中有些地方是大家意想不到的，例如飛機上的「遮光板」，她指從來沒看到有人擦過它，「想像一下，有多少人碰過這些東西」？

另外，廁所中的水槽和馬桶也超髒，Cher指，「我看過很多人吐在水槽，但從來沒看過有人清潔水槽」，同時也奉勸大家千萬不要直接飲用水槽的水，「那裡面有很多細菌，連用來洗手我都覺得不太好」。

Cher也表示，飛機上的地毯和安全帶也相當不衛生。她透露，常見到有乘客吐在地毯上，或者赤腳在地毯上磨來磨去；安全帶則是常有乘客吐在身上，或者嬰兒的排泄物也容易沾到安全帶上。

而令Cher感到特別髒的地方還有機艙座位上方的行李架，「想像一下，乘客拖著行李箱去過機場的廁所，然後把這些行李扔在裡面，我也從來沒看過有人清過那個地方」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Cher指，以上所述都是她不會在飛機上護膚的原因，她也不會用手在所有這些骯髒的表面上摩擦，然後再觸摸自己的臉和皮膚。她也曾表示，自從成為空姐以後，在飛機上絕對不會穿短褲、拖鞋等，以減少肌膚碰觸到機上物品的機會。

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

根據《每日郵報》報導，於航空業界工作近20年的資深機組人員Jay Robert指示，自己曾於最大的空中巴士A380工作，亦見識過各機組團隊的清潔標準，從極佳到極差都有。他指即使是老品牌的航空公司也無法完全確保工人的清潔質素，因此他認為乘客懂得於機上自保是非常重要，亦分享5大方法，包括搭最早航班、用毛毯覆蓋座椅、避免赤腳、自行清潔座位及提防地毯。

1.乘坐最早航班：

大多航班需嚴格遵守地面停留時間，航班往往於抵達目的地，才有機會接受徹底清潔，因此最早出發的航班最乾淨。

2.用毯子覆蓋座椅：

航空公司提供的枕頭與毯子在每趟飛行之前均經清潔，因此建議養成以毯子覆蓋座椅的習慣，以作椅套作用。Robert又指航班所提供的枕頭使用前，最好留意是否有異味，因可能留有上一趟航程乘客的口水、汗水甚至血液。他強烈建議經濟艙的枕頭只能用來支撐背部，最好自備旅行毯與枕頭套。

3.提防機上地毯：

清潔人員經常忽略的清潔位置。Robert建議用包裹機艙毛毯的塑膠袋，當作手袋與地板之間的間隔。如果登機時發現座位嚴重不潔，請務必在艙門尚未關閉前儘速反映。

4.避免赤腳：

正正因為地毯衛生程度欠佳，穿鞋自然是必要之舉，正如去公廁亦絕對不可能打赤腳，在機上也是同樣道理。此外，穿鞋亦避免了腳臭令其他人不適的機會。

5自行清潔座位：

建議乘客用消毒濕巾自行擦拭座椅周圍每一處可觸摸的表面，包括座椅本身（例如人造皮椅材質）、桌板、個人娛樂螢幕、控制器、連安全帶也照擦不誤。

Robert提醒，盡可能不要碰座位前方的置物袋，裡面常有「令人不快的驚喜」，例如骯髒的紙巾、尿布、裝了嘔吐物的嘔吐袋，所以他絕不會把個人用品放進置物袋，倘若必須接觸置物袋裡的物品，接觸過後會消毒雙手。

同場加映：專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

——

相關報道：

外遊注意｜機艙廁所從不洗地 空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙

搭飛機禁忌｜飛機6大污糟位馬桶沖水掣排第4 專家揭第1名人人都會用

搭飛機禁忌｜搭飛機飲品千萬別加冰 2原因恐病從口入空姐揭開行業秘密

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5