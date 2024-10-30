消費爭議｜收費表註明黑白列印$2一張　印2張被收$12因為一字之差

▲ 收費表註明黑白列印$2一張，港女印2張為何被收$12?

價格表應放置顯眼位置，令消費者了解各項物品和服務價格，避免引起不必要的誤會。

近日，有人在Threads發文，指其在店舖影印文件，選取「各類列印服務收費表」中規格為每張2元A4大小黑白的檔位列印，並以郵件方式傳送2張列印文件。

付款時女子被告需要支付12元，才發現收費表旁還有一張小紙條，寫著電郵列印的收費價格為A4大小每張6元。樓主懷疑店家在誤導消費者，表示已報海關處理。

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消費爭議｜列印被收$12

據上傳圖片可見，影印機上貼有一張「各類列印服務收費表」，寫明A4和F4大小紙張黑白列印單面價格為2元、彩色4元，A3大小紙張黑白列印單面價格4元、彩色8元，還有放大縮小、USB、傳真（本地）列印的服務價格。

收費表的上方寫明店家的電郵，並張貼「Gmail」的標識；左下方貼有一張「電郵列印」的小紙條，指列印黑白彩色同價格，A4單面6元，A3單面9元。因此，該女子通過電郵傳送2張文件進行列印，2張A4大小黑白文件應是被收取12元。

消費爭議｜一字之差兩種概念

帖文發布後引發網民熱議，不少網民認為商家是刻意將電郵列印的表格縮小並貼至角落「陰險」、「你唔講我都冇留意到」、「我揾左好耐都揾唔到$6, 原來係左下角」、「好心佢個價錢表就加多欄啦，把明博人唔小心」。

有人認為商家可能在玩文字遊戲，「突破盲腸」指出：「影印（cooy）就叫影印，同列印（print）係兩樣野（嘢）黎（嚟），如果佢$2既意思係影印，咁佢有誤導之嫌」、「影印就影印，同列印唔同，佢都有寫咩咩列印，做咩唔加埋黑白彩色影印 」。

但也有網民表示是女子自己粗心未注意「除非唔識睇中文嘅啫」、「明碼實價，下次再睇清楚」、「寫明都話比人屈」、「其實插usb列印收4元一張，咁開email下載file再按列印，收6元張係合理」。

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