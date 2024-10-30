家寧中邪︱百萬YouTuber「眾量級」家寧新片言行超詭異疑中邪　同行爆心靈課程恐怖內幕

▲ 百萬YouTuber「眾量級」家寧新片言行超詭異疑中邪！同行爆心靈課程恐怖內幕。

【家寧／中邪／心靈課程／邪教／秘月期POPOO】好詭異！台灣百萬YouTuber「眾量級CROWD」成員家寧，在本月26日證實與愛情長跑9年的伴侶及搭檔Andy分手，並自創新頻道「秘月期POPOO」。然而，她在新影片中的怪異舉止卻引發熱議，被質疑參加了邪教心靈課程。

最新影片：

家寧中邪︱新片舉止怪異 網民直呼「超恐怖」

擁有200多萬訂閱的台灣YouTuber「眾量級CROWD」，過去由Andy老師和家寧共同經營，但該頻道已停更一段時間。10月26日，「眾量級」Facebook專頁發文證實，曾是頻道搭檔及情侶的Andy和家寧已分手，「眾量級」未來將暫停更新，但不會因此關閉；Andy和家寧在未來會分別經營個人頻道。「眾量級」最後感謝粉絲一路以來的支持與陪伴。

而在10月25日，家寧就在個人YouTube新頻道「秘月期POPOO」上傳首支影片，僅有短短1分多鐘，但是怪異的影片內容隨即嚇壞一衆網民。大家從影片中發現，家寧在説話時一直露出詭異神情與笑容，且語句沒有邏輯性，讓人莫名其妙：

你不知道你下一刻會遇到什麼樣的人，我告訴你，我也不知道。

你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道。

當你此刻觀看的時候，我們之間已產生微妙的變化，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我感覺很好… 很好……

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家寧詭異的言行引發網民大量討論。許多人猜測，她可能參加某個名為「POP WORKSHOP」的心靈課程，頻道名稱「秘月期POPOO」很可能是心靈暗號：

秘=Me(我，自己）、月=天數的變化（時間的流逝）、期=變化成完整人類的過程。簡單來說，家寧應該是正在進化成教宗幹部，或者指導老師要他變成期許的「完整人類」。

另外，還有網民發現，家寧與Andy在官宣分手前，就疑似與另一陌生男子舉止親昵。本月9日，「眾量級」Andy發佈影片，表示受邀到富國島替朋友慶生，重遊舊地的他有感而發稱：「之前跨年的時候，和一群朋友一起來，很開心有很棒的回憶。」

Andy在此處放上與朋友們的合照，可見家寧也在其中。但奇怪的是，照片中Andy站在群體邊側，家寧則站在中間，手還疑似勾著身旁一名陌生白衣男子，讓網民忍不住好奇家寧與該名白衣男的關係「是單純好朋友還是教友？」。

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家寧中邪︱同行爆料「心靈課程」恐怖内幕

家寧被狠批「滿滿邪教感」的新影片也引起了同行關注，包括百萬級YouTuber「愛莉莎莎Alisasa」、「白癡公主」等，都先後發佈影片討論有關「心靈課程」。

其中，白癡公主早在2021年就曾揭露類似心靈課程內幕，表示有有學員向她分享參加「潛能開發課程」的恐怖情景。例如團隊會先用話術邀請目標到新北市深坑一間飯店，集體進行潛能開發；學員上課需要繳上百萬元。課程進行中，每個組別會分有10幾人，被帶到一間房間後，大家突然開始啜泣，或歇斯底里地吼叫，與中邪無異，「課程老師說這是在『淨化身心』」。

此外，白癡公主在看完學員分享後，又特地去網絡討論區搜尋相關話題，發現不少網民對這類心靈課程有經驗。其中比較可怕的例子是，有多位學員上完課程後身體不適，甚至失去自我意識，需要靠他人告訴自己發生什麼事；甚至要到私人宮廟處理，與鬼魂談條件後才成功「請走」，恢復正常身體狀況。有人透露，參加者多是「自我不太肯定和有強烈缺陷的人」。

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除了有YouTube界同行討論，網紅導演「陽哥Younger」也在社交平台「Threads」談起家寧確實曾向他介紹過心靈課程：

今年因為家寧的介紹，也去上了心靈課程，沒想到繳了6萬多元，結果上了第3天就被趕出教室。

「陽哥Younger」表示，很多人說心靈課程是邪教，但在他看來比較像直銷，「任何業務類別的人都應該去上一下」。

還有曾與家寧是同校校友的孫生，27日在「Threads」發文爆料，之前參加活動時與家寧坐在一起，就已經發現她變得非常奇怪，直言「很擔心家寧」：

她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。我有點嚇到… 聽身邊朋友說那個心靈課程很可怕，每個上完的都徹底變一個人。

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家寧中邪︱異色檔案DK：家寧不是加入邪教

百萬YouTuber「異色檔案」的DK，26日先在「Threads」發聲，指收到多人向他反映家寧的事件，但並沒有找到實質的證據能夠證明家寧參加了「POP WORKSHOP」心靈課程，及與新頻道「秘月期POPOO」之間的關聯性。但他提醒，大家一定要小心那些所謂的「心靈課程」：

這些課程設計得很精密，一步一步把人拉進去。到後期，不只必須付出一大筆學費，整個人也被牢牢綁住了。即使是陳桂林也救不了。

之後，DK在29日又發佈最新更新，指已確認家寧不是加入「POP」，而是加入了另一團體「ASK心動力」。目前尚未知「ASK心動力」是否具備心理師資格，或有無進行諮商相關治療。

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