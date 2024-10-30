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親子自助餐｜西貢WM酒店自助餐買一送一　3小時任食生蠔/安格斯肉眼扒/每位送大閘蟹

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 22 分鐘前

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西貢WM酒店自助餐買一送一，每位送大閘蟹一隻。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/WM酒店/酒店Buffet/美食優惠】有「香港後花園」之稱的西貢一向是親子好去處。西貢WM酒店推出自助餐買一送一優惠，任食即開生蠔、冰鎮海鮮、日式刺身，周五及周末更送大閘蟹，即睇優惠詳情！

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西貢WM酒店自助餐買一送一

WM酒店「蟹逅秋意自助晚餐」供應多款蟹肉佳餚，包括泰式芒果蟹肉米紙卷、鮮美松葉蟹肉果凍、蟹粉流沙天使麵等。10月至11月更供應大閘蟹，每位成人於周五至周日可享用一隻大閘蟹，周一至周四每位可享焗釀蟹蓋一份，亦可以$88+10%額外享用一隻大閘蟹。

自助晚餐同時供應即開時令生蠔、冰鎮海鮮、日式刺身、精製手卷。此外，還有即燒串燒、即炸天婦羅及烤肉區的烤美國安格斯肉眼扒及意式豬腩卷，甜品區更有多達30款中西甜點。

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西貢WM酒店自助餐優惠詳情

開售日期：即日起起至11月3日發售
適用日期：2024年10月29日至11月29日
地址：新界西貢惠民路28號低層地下 WM咖啡廳

【快閃買一送一】自助晚餐
用餐時間：18:30 - 21:30
優惠價：$894起（人均$447，原價：$1,509起）
*每位送大閘蟹乙隻

預訂連結：【Klook網站】

更多自助餐優惠報道：

親子自助餐｜香港康得思酒店自助餐買一送一　任食生蠔/鱈蟹腳/龍蝦/蒸氣海鮮

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