英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】

【顧國寧/央視主持/肺癌】前央視名主持顧國寧昨日(29日)證實病逝，終年46歲。據其友人透露，他不久前證實患上肺癌晚期，從確診到過世僅20天。死訊傳出後，不少網民都為他英年早逝深表惋惜。

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綜合內地傳媒報導，前中央電視台主持人顧國寧，因突發疾病，經醫治無效，昨日(29日)在上海逝世，終年46歲，而其追思會則定在11月2號於南京殯儀館舉行。其死訊一出，瞬即令不少網民驚訝，因為顧國寧於本月8日仍然於網上與網民分享與愛犬點滴，當時未見有一絲病態。據其友人透露顧國寧是因肺癌去世，由確診肺癌晚期，到過世僅20天。

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顧國寧於黑龍江省齊齊哈爾市出生，過去曾任職中央電視台，擔當《朝聞天下》、《晚間新聞》、《新聞直播間》主持人。離開央視後，近年主力從事幕後節目策劃等工作，並擔任中國傳媒大學的導師。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

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