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臭樹開花｜深圳大量「臭樹」開花　香港原來都有種？專家：樹汁有毒可致失明

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 11 分鐘前

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近日深圳街頭大量「臭樹」開花，而香港亦有種植該樹木。

【深圳／臭樹／糖膠樹】近日深圳街頭充斥著一股奇特臭味，有網民形容如「風油精炒排骨」，十分難頂；有專家就指出，該氣味散發自糖膠樹，目前正值盛花期。而香港其實亦有種植該樹木，有市民曾指其氣味「令人陶醉」。

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綜合《南方都市報》、《深圳新聞網》等內地媒體報道，這種「臭味」來自開花的糖膠樹，又名黑板樹、麵條樹、盆架樹等，是夾竹桃科雞骨常山屬的常綠喬木，在華南地區頗為常見。糖膠樹開花後，花朵會散發出濃烈的「臭味」，且因為其花量大、花期長的特點，導致氣味散發較為集中。

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深圳資訊職業技術學院園林專業教授、生態學博士蘇志剛就指出，這種氣味的主要成分為氧化芳樟醇，對人體並無害處，亦存在於芫茜、薰衣草等植物中，不過易過敏人士就最好不要近距離觸碰其花朵及莖葉。他又指，糖膠樹的花期一般在9至11月，盛花期在10月，大概持續10天左右，預計還有10天左右結束。

現在有的樹已經在結果了，花減少了，味道也會減淡，逐漸消失。

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那麼，為何要將這種味道濃烈的「臭樹」種植在路邊？對此，內地多個園林或城管等相關部門曾作出回應，指出糖膠樹具有樹形美觀，並集生長迅速、不挑環境、病蟲害少、抗風力強等優點於一身。此外，糖膠樹對土壤要求不嚴，甚至還有生長快、萌芽力強、栽植易活等特點，能夠克服城市環境的不便，因此適合栽種。

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事實上，糖膠樹在香港亦有蹤跡，有網民就曾在Facebook表示在荃灣公園、富康花園等地建國糖膠樹，並表示其散發「令人陶醉」的氣味，尤其在晚上特別濃烈，又有指其氣味能夠驅蚊。

雖然糖膠樹的氣味對人體無害，但有專家就指出其汁液有毒；折斷糖膠樹的樹枝或撕開樹葉時，會看到白色樹汁流出，裡面含有生物鹼等有毒成分，若與眼部接觸，或會導致失明。

資料來源：《深圳新聞網》、《南方都市報》、《東江時報

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