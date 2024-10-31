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萬聖節禁忌｜萬聖節3大禁忌觸犯恐引鬼上身　命理師揭7類人易招衰運忌做呢件事

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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萬聖節都有好多禁忌，觸犯隨時引鬼上身。

【萬聖節/萬聖節禁忌】又到一年一度的萬聖節，不少人都會「扮鬼扮馬」，但命理師提醒，萬聖節是鬼節，有3大禁忌要注意，觸犯隨時引鬼上身，大家要小心！

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萬聖節禁忌｜觸犯3大禁忌易引鬼上身

台灣命理師清水孟國際塔羅小孟老師在Facebook專頁發文分享，指10月31日萬聖節是鬼節，有3大禁忌要留意：

1.扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身。

2.不宜拿往生者照片來玩。

3.不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭避免引鬼上門。

萬聖節禁忌｜3星座偏財運強

小孟老師又指出，在萬聖節當日有3個星座偏財旺：

第三名：天秤座

天秤座最適合投資，在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，更可嘗試買彩票，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的幾天，偏財運特別旺。

第二名：巨蟹座

巨蟹座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會，貴人有可能就是另一半。

第一名：處女座

處女座萬聖節偏財運有可能來自認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，也有機會認識創業合夥的生意人，可先好好了解一番，萬聖節前後幾天是運勢最旺的時刻，務必好好保握。

萬聖節禁忌｜7類人易撞邪

根據台媒《中天新聞網》報道，命理師楊登嵙亦分享，有7類人不宜在萬聖節當日「扮鬼扮馬」，否則容易招來衰運。點擊下圖看詳情：

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