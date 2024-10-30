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的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？

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發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

的士司機接載輪椅老人，體貼送客至行人路：好人一生平安。

提到的士司機與乘客的關係，第一印象可能是較為緊張，但一位司機近日就目睹了暖心的一幕。

有網民在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，稱讚一名的士司機耐心體貼，協助長者乘客下車坐上輪椅，並推輪椅送乘客至行人路，見老人安全後才返回的士，網民稱讚：好人一生平安！

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  • 的士司機協助需要坐輪椅的長者成乘客下車。（取自Facebook「車cam L」群組）
  • 的士司機推輪椅送乘客至行人路。（取自Facebook「車cam L」群組）
  • 沙田屯門安群街示例。（取自Google Map）
  • 《降魔的》劇照。

的士司機｜司機體貼送輪椅客至行人路　

據圖片可見，於沙田石門安群街，一輛的士停泊至拍攝者車前，的士司機正在協助需要坐輪椅的長者乘客落車，並坐至輪椅上，隨後他推輪椅送乘客至行人路；司機並未直接離開，而是「望到這老人家一直安全行，才返回自己的士」，附文稱讚的士司機「真心祝福這位有愛心的司機一生平安」。

的士司機｜網民：好人一生平安

網民紛紛稱讚司機的暖心做法，「Respect !」、「真優質的士」、「有無加分制?」、「當選的士之星」、「萬中無一，抵讚」、「這才是的士大佬！」、「其實都有好多好嘅司機」、「終於搵到有個好啲嘅的士佬啊」、「好人一生平安，幸福」。

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