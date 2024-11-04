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獅子會推4大食物援助服務　成立飢餓救濟基金

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發布時間： 19 小時前

最後更新： 19 小時前

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香港作為國際金融中心，擁有雄厚的經濟實力，但同時存在明顯的貧富懸殊。在這座繁華大都會中，部分人連基本溫飽都難以維持，凸顯社會發展的嚴重失衡。根據樂施會於去年9月發表的《香港貧窮狀況報告2023：疫後復常下的兩極化復原》，當中分析政府統計處數據，發現2023年首季本港整體貧窮率達20%，逾136萬人處於貧窮狀態。為支援相關社群，國際獅子總會三0三區成立「獅子會飢餓救濟基金」，並透過4大項目令有需要人士得到溫飽。

談及「獅子會飢餓救濟基金」的功能和目標，國際獅子總會中國港澳三0三區2023-2024年度總監陸嘉暉（Gary）表示，港澳獅子總會的成立目的乃鼓勵人們竭誠為社會服務，不論個人酬報或利益，服務人群，同情貧苦和濟弱扶危。「飢餓救濟一直是國際獅子總會全球服務範籌之一，過往我們一直有與其他慈善機構或志願團體合作去派發『獅家飯』和福袋。2022年度起，我們想更進一步，推行4大食物救濟項目，即『獅家廚房』、『獅家飯堂』、『獅家飯盒自助提取／販賣機』，以及『獅家食物銀行』，並成立『獅子會飢餓救濟基金』，逐步讓更多有需要人士可持續受助！」

疫後推流動派飯 助基層渡難關

在部分人眼中，飢餓往往等同於缺乏食物，然而陸嘉暉解釋，飢餓並非完全沒有食物可吃。「早於疫情嚴峻期間，獅子會就了解到貧窮住戶持續停工及失業，只可節衣縮食減輕經濟負擔，令基層學童的營養攝取受到影響。」他續指，為了讓基層生活負擔減少，小朋友可以健康成長，該會2020年度港澳三0三區開始推出流動派飯車，2021年更有「獅子與您『飯飯掂』」及「樂膳好獅」等活動，在各區派發過萬盒「獅家飯」。

「由於活動成效顯著，當我在2023年上任總監後，決定把飢餓救濟定立為長遠計劃，成立『獅子會飢餓救濟基金』專項基金。」陸嘉暉表示，該基金指在透過結合政府及其他社會資源及贊助，令獅子會三0三區能為本港有食物援助需要人士，提供持續服務及有力的支援。

「『獅子會飢餓救濟基金』成立後首個展開的項目為『獅家廚房』。在一眾獅子會會員的幫助下，我們建立了自己的中央廚房，透過自行生產大量營養均衡的飯盒，藉此控制時間和成本。」陸嘉暉透露，有關飯盒會送到獅子會屬下的服務點派發。

國際獅子總會中國港澳三0三區各屬會會員在「獅家廚房」一同參與製作營養均衡的飯盒。

派過萬飯盒 學生參與回饋社會

國際獅子總會中國港澳三0三區2023-2024年度第四分區主席范啟鏞（Anthony）補充，派飯活動自2023年起已成功派發逾16,000個飯盒。「這些飯盒會每星期一次分派到獅子會的中小學及社區服務中心，包括獅子會香港社區服務基金藍田日間中心、獅子會嘉瑞園日間活動中心、獅子會蔣翠瓊中學、獅子會何德心小學。當中學校會安排學生參加活動成為義工，親身準備食物包或熱餐。學生除了有機會從中學習助人、回饋社會的價值觀外，亦能學會更珍惜食物及不浪費。」

派飯活動已成功派發逾16,000個飯盒。

為確保有需要人士能收到富營養且美味的飯盒，范啟鏞表示團隊對飯盒的製作以至運送過程花了不少研究，盡量減少溫度與營養的流失。「不少收到飯盒的街坊都盛讚飯盒美味。」他又提到派飯過程為他帶來不少深刻體會。

范啟鏞續說：「日常排隊等候派飯的人士多為年長者，但有次卻看到一位中學女生排隊，經了解過後，得知她成長在低收入的單親家庭，由於母親需要外出工作，故由她負責取飯，而省下金錢亦會用於其學習上。」他指出，這次經歷令他明白到一個飯盒不只能令人得到溫飽，更可以助很多家庭減輕經濟負擔。

自助提取助夜間工作者 研推平價粥品

因見「獅家廚房」取得成功，獅子會現試推「獅家飯盒自助提取機」，讓受助人士可隨時透過二維碼、NFC卡或個人八達通卡領取存放在機器中的熱湯，亦可自行加熱和食用。「不少低收入人士由於需要工作，食無定時，又有較年輕的受助者怕到中心取餐時被人白眼，而『獅家飯盒自助提取機』給予他們更富彈性的取餐時間，並維持尊嚴。」陸嘉暉說。

獅子會於今年試推「獅家飯盒自助提取機」，讓受助人士可隨時透過二維碼、NFC卡或個人八達通卡領取存放在機器中的熱湯，亦可自行加熱和食用。

除了熱湯外，陸嘉暉亦正研究推出價格相宜的粥品擺放在「獅家飯盒自助提取機」販賣，並考慮把收益撥入基金。該會更打算舉辦「零飢一粥」活動，鼓勵港澳獅友以至所有善心人士參與每月捐助計劃，由該會購買食材，烹煮營養豐富的粥品，將其分發給有需要人士，令整個活動能以可持續模式運作。現在正與各合作方積極籌備中。

夥院校助弱勢就業 建食物銀行減浪費

「我們又會積極與各大專院校合作，希望學生課堂後參與服務，向區內有需要人士提供免費飯餐。」陸嘉暉強調，該會亦希望與院校合作籌辦「獅家飯堂」，並招聘工作機會較少的特殊教育需要（SEN）學生、更生人士、單親家庭成員等，為他們提供餐飲業培訓喎工作機會，達致助人自助的目標。「我們除了打算申請獅家廚房成為社企，亦正與職業訓練局（VTC）接洽，獅家飯堂與院校合作的計劃有望於來年開始，讓飢餓救濟的工作變得更有深度和意義。」

談及未來發展，陸嘉暉表示2023至2024年度做到了「傳承創新」，成功試行自助派飯機，而「獅飯送愛」派飯的持續服務由以往一直與其他機構合作，發展至自設獅家廚房製作飯盒。此外，他透露「獅子會飢餓救濟基金」有意籌辦「獅家食物銀行」，從食物生產、製造、分銷及零售商手中收集將被棄置，但仍然適合食用的剩食，並將其送到有需要的機構和受助者手中，減少浪費。

陸嘉暉透露，有關4項飢餓服務的拓展得到各屬會、合作機會支持，在全港14個地區動員獅子會會會員配合地區需要，並感謝各地區的中心及區議員等與「我們一起服務」合作「獅飯送愛」，服務人次超過16,000，2024至2025年度亦會持續進行。

最後，2024至2025年度第一分區主席余紫威表示，有了上年度「獅家廚房」、「獅飯送愛」的推行經驗，現已有超過60個獅子會屬會繼續參與對抗飢餓的服務，一起「獅飯送愛」到各社區服務點，目標服務人次為2萬人次。

國際獅子總會中國港澳三0三區成立「獅子會飢餓救濟基金」，以推行4大食物救濟項目，讓更多有需要人士可持續受助。

（特約）

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