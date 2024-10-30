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免費奶茶｜黑白港式奶茶日免費派過萬杯奶茶　11月全港指定120間茶餐廳有得拎

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

11月港式奶茶日，全港120間餐廳免費派12000杯奶茶。

一年一度的「港式奶茶日」又到了！今年是第12年的奶茶日，「黑白淡奶」為慶祝活動，向全港市民大派12,000杯奶茶，全港九新界有120間茶餐廳參與活動，於11月派出免費奶茶，即睇詳情！

免費奶茶｜11月「港式奶茶日」免費派12000杯奶茶

在11月1日至11月30日期間的星期一至五，全港九新界120間指定茶餐廳將參與黑白奶茶免費派奶茶活動，向大家派發共12,000杯港式奶茶！每間餐廳會按照指定時間和日期進行派發活動，每人限取1杯，數量有限，派完即止，大家切勿錯過！

在11月1日至11月30日期間的星期一至五，全港九新界120間指定茶餐廳將參與黑白奶茶免費派奶茶活動。（相關機構提供）

120間茶餐廳名單如下：

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免費奶茶｜投票10大茶記美食 贏取「黑白奶茶杯碟套裝」

今年黑白首度舉辦「黑白點Match都夾．全城美食大選」，邀請全民透過網上投票，從「黑白十大專業推介」揀選心目中的「黑白奶茶至夾茶記美食」。參加者更可選擇寫下投選該美食的原因，黑白將以主題相關性、流暢性、原創性等準則，選出評分最高的30位參加者，得獎者有機會贏取「專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝」1份！

「黑白®港式奶茶日 – 免費請你飲正宗港式奶茶」推廣活動
日期：11月1日至11月30日
派發地點：【黑白港式奶茶日網站按此】

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