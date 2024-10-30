免費奶茶｜黑白港式奶茶日免費派過萬杯奶茶　11月全港指定120間茶餐廳有得拎

▲ 11月港式奶茶日，全港120間餐廳免費派12000杯奶茶。

一年一度的「港式奶茶日」又到了！今年是第12年的奶茶日，「黑白淡奶」為慶祝活動，向全港市民大派12,000杯奶茶，全港九新界有120間茶餐廳參與活動，於11月派出免費奶茶，即睇詳情！

免費奶茶｜11月「港式奶茶日」免費派12000杯奶茶

在11月1日至11月30日期間的星期一至五，全港九新界120間指定茶餐廳將參與黑白奶茶免費派奶茶活動，向大家派發共12,000杯港式奶茶！每間餐廳會按照指定時間和日期進行派發活動，每人限取1杯，數量有限，派完即止，大家切勿錯過！

▲ 在11月1日至11月30日期間的星期一至五，全港九新界120間指定茶餐廳將參與黑白奶茶免費派奶茶活動。（相關機構提供）

120間茶餐廳名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推片：

免費奶茶｜投票10大茶記美食 贏取「黑白奶茶杯碟套裝」

今年黑白首度舉辦「黑白點Match都夾．全城美食大選」，邀請全民透過網上投票，從「黑白十大專業推介」揀選心目中的「黑白奶茶至夾茶記美食」。參加者更可選擇寫下投選該美食的原因，黑白將以主題相關性、流暢性、原創性等準則，選出評分最高的30位參加者，得獎者有機會贏取「專屬刻名．黑白奶茶杯碟套裝」1份！

「黑白®港式奶茶日 – 免費請你飲正宗港式奶茶」推廣活動

日期：11月1日至11月30日

派發地點：【黑白港式奶茶日網站按此】

更多優惠報道：

靚媽精明眼｜固力果Pocky推3款新口味百力滋 一連兩周末港九新界派發3000盒【附時間地址】

OK便利店優惠｜OK便利店推3日快閃雪糕優惠 買雪糕產品滿$60享75折Payme用戶再減$6

7-Eleven優惠｜7-Eleven突發推2日快閃雪糕優惠 買任何雪糕產品滿$60即享75折

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】