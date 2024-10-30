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網約車｜過去三年23宗輕型貨車涉非法出租或取酬載客被定罪

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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過去三年23宗輕型貨車涉非法出租或取酬載客被定罪。（資料圖片）

政府計劃發牌規管網約車平台，目標明年有立法建議。政府表示，過去三年（2021年年中至2024年年中），涉及非法出租或取酬載客而被定罪的輕型貨車及跨境私家車個案數目，分別為23宗及4宗。

選委界立法會議員林筱魯今日提出書面質詢，問到政府在7月就打擊非法出租或取酬載客活動及規管網約出租汽車平台的研究，有有否包括就客貨車及跨境私家車非法載客取酬的營運模式進行研究。

運輸及物流局回覆表示，運輸署正研究及檢視本地個人化點對點交通服務的整體供求，當中包括就乘客需求及轉變（包括不同類別的網約車等）進行調查。

林筱魯又關注本港有多少可合法出租或取酬載客的跨境私家車，及有否打擊跨境私家車非法載客取酬的措施。

持有許可證的跨境出租車524輛

局方稱，截至2024年9月，持有跨境出租車常規配額、封閉道路通行許可證（通行許可證）以及私家服務（豪華房車—過境）出租汽車許可證的跨境出租車數目為524輛。

局方強調，警務處會繼續打擊利用跨境私家車提供非法出租或取酬載客服務的罪行。若有市民提供資料舉報非法活動，警務處會嚴肅跟進和調查。

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