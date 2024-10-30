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健康早餐｜30歲女零運動靠早餐吃2食物　3個月減11磅消除脂肪肝

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【早餐／抗性澱粉／減肥／脂肪肝】早餐吃得對，坐著都能瘦！台灣一名30歲女子患有輕度脂肪肝，以往習慣早餐吃麵包，後來改變早餐組合後，居然在零運動下，3個月自然瘦了11磅。有醫生指出，早餐裡面含「抗性澱粉」就是減肥成功的關鍵。

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健康早餐｜3個月零運動瘦11磅　關鍵在於早餐

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在其Facebook專頁發文分享成功病例，一名30多歲女病人患有脂肪肝，長期需要覆診追蹤病情。近日，該名女病人覆診時，錢政弘如常做例行檢查，發現女病人的脂肪肝竟然消失了。錢政弘好奇詢問女病人最近是否有變瘦，沒想到女病人瞬間喜上眉梢，開心表示自己3個月瘦了5公斤（約11磅），從76公斤減到71公斤。

女病人續指，自己3個月來無運動，只是靠改變早餐食物組合，就自然變瘦。她表示，以前會吃麵包做早餐，現在早餐組合中，必定會吃1至2顆隔夜雪藏的番薯，大概100克至200克，加上1條初熟無黑點的香蕉，偶爾會加2顆水煮蛋和一杯咖啡。

健康早餐｜蕃薯香蕉含抗性澱粉　慎選食材效果更佳

錢政弘解釋，經過雪藏的番薯，當中的澱粉結構會轉變成為「抗性澱粉」，對於人體來說較不容易被消化吸收，可以避免進食澱粉質後出現血糖飆升的情況。此外，女病人選擇吃初熟香蕉，同樣含有「抗性澱粉」，適合減肥人士食用。他表示，香蕉外皮的黑點越多，代表香蕉越成熟，其葡萄糖和果糖的含量亦越高，容易造成血糖上升。

而水煮蛋無油零調味，是優質蛋白質來源，減肥人士可以放心食用，攝取足夠營養時亦無負擔。

健康早餐｜哈佛營養師+心臟科醫生推薦10種早餐醒神降血壓

台灣心臟內科醫生洪惠風曾指出，早上空腹會令「戰鬥荷爾蒙」升高，若長期不吃早餐，早上便會血壓上升，增加心臟疾病、中風及腦出血的風險。為此，他向大家推介5種有助降血壓的早餐選擇：

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1. 燕麥

2. 乳酪

3. 雞蛋

4. 堅果

5. 香蕉

若不想每日起床後仍昏昏欲睡、注意力難集中，哈佛營養師奈杜（Uma Naidoo）建議，起床後先喝一杯水，並選擇吃以下5種早餐，能幫助頭腦獲得充分營養，專心進行工作或讀書，精力充沛一整天。

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1. 炒蛋、蛋包或碎肉烘蛋

2. 炒豆腐

3. 蔬果汁

4. 薑黃拿鐵

5. 奇亞籽布丁

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