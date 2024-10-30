  • 29°C
香港時間：20241030日 (三) 13:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒問題︱港島東豪宅住戶狂擲小朋友物品出窗　網民猜測戶主教仔致情緒失控

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

有網民拍到港島東豪宅住戶狂擲小朋友物品出窗。

【嘉亨灣/育兒/教仔】港島東豪宅住戶疑情緒失控狂擲小朋友物品出窗！有網民在facebook群組上載影片及照片，見到位於港島東的豪宅其中一座大廈，有人從高空將小朋友物品擲出窗外，物品包括故事書、公仔及零食，更有點讀筆等，物品散落樓下泳池及停車場，有網民就憂心戶主教仔教到情緒失控。

最新影片:

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文及上載影片，指昨日(29日)下午4時許，西灣河住宅游泳池滿佈書本、文具、大小毛公仔、玩具及零食，網民稱已經盡力幫手清，池底尚有紙碎，該名網民應該是游泳池的工作人員。

親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係

影片所見，有住戶從高空擲出小朋友物品，當中包括貴價的點讀筆，有網民看到照片後，指是港島東豪宅嘉亨灣，網民猜測戶主教仔教到情緒失控，害怕搞出人命「唔好跳個人落嚟，咩都有得傾!」、「似係阿媽發脾4掉晒小朋友啲嘢落街!」

點擊圖片放大
+5
+4

育兒問題︱網民:有冇報警

有網民觀察掉下的物品推測是3歲或以下小朋友所有，「睇啲書嘅種類應該小朋友3歲或以下，所以應該係大人掉出街，咁樣係最危險，我講對個小朋友好危險。」、「現代小孩子真係好大壓力。」有網民就呼籲要報警，「有冇報警？啲書全部咁係小朋友書。放上嚟解決唔到問題！怕出現意外就報警穩陣。咁掉就算係小朋友都危險、幾個字都未有家長發現。」

育兒問題︱專家:6招幫助家長減少爭執

臨床心理學家萬家輝。（受訪者提供）

註冊臨床心理學家萬家輝教授指出親子困獸鬥容易出現衝突，6招可幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。

育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說

育兒問題︱3步減衝突

他認為，要減少衝突可有3個方法，首先要訂立一個時間表，當建立了一個有規律的生活習慣，例如小朋友何時可以玩、何時要溫習等；父母也可告知孩子自己的時間表，讓他們知道父母何時要開會，甚麼時間可以一起玩，

以前小朋友知道父母在家就是已經下班，所以他們有機會以為父母在家是放假。如果讓孩子有個預期，他們騷擾你的機會亦會減少。

另外，家長亦可以安排一些在家的親子活動，萬家輝最常建議是一起煮飯，當孩子有份煮，也會吃得特別開心。最後，他認為應予以孩子一些責任，簡單如執自己的床、洗碗等，小朋友有責任的時候，他們的生活壓力、百無聊賴的感覺亦會減輕。

 

點擊圖片放大
+4
+3

育兒問題︱3招處理情緒

而小朋友出現焦慮，往往是見到父母情緒波動引起。因此，萬家輝認為，如果想小朋友情緒穩定，第一首要，就是父母需要先處理自己的情緒，想想如何跟孩子相處。

生活中總有不能控制的事、一些超越計劃的事，學習接受這些事，做好這一刻，活在當下。

在壓力下遇上孩子不聽話，家長難免多了責備的說話。不過，萬家輝提醒，有些傷害孩子的說話，家長切忌說出口，也別將個別的行為擴大成個人性格。

萬家輝認為，現在是一個最好的時間，讓父母反思與小朋友的關係，

有危就有機，大家可能覺得很麻煩，但現在真的是一個很好的時間，讓大家可以在家中好好相處，好好習慣，反思與孩子的關係。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

雙職家庭｜3孩在職爸放工做家務兼湊仔呻地獄　網民力推3大神級家電助減壓
19:15 2024/09/25
雙職家庭｜3孩在職爸放工做家務兼湊仔呻地獄　網民力推3大神級家電助減壓
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
19:47 2024/09/30
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
夫妻關係｜老公以「賺錢更多」為由拒做家務　妻子進修加薪轉工提離婚男方下場淒涼
18:34 2024/10/24
夫妻關係｜老公以「賺錢更多」為由拒做家務　妻子進修加薪轉工提離婚男方下場淒涼
BB改名｜陳姓家長用2字幫孩子改名勁尷尬　網民鬧爆：係咪好憎個女？
16:43 2024/10/29
BB改名｜陳姓家長用2字幫孩子改名勁尷尬　網民鬧爆：係咪好憎個女？

你可能感興趣

雙職家庭｜3孩在職爸放工做家務兼湊仔呻地獄　網民力推3大神級家電助減壓
19:15 2024/09/25
雙職家庭｜3孩在職爸放工做家務兼湊仔呻地獄　網民力推3大神級家電助減壓
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
19:47 2024/09/30
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
夫妻關係｜老公以「賺錢更多」為由拒做家務　妻子進修加薪轉工提離婚男方下場淒涼
18:34 2024/10/24
夫妻關係｜老公以「賺錢更多」為由拒做家務　妻子進修加薪轉工提離婚男方下場淒涼
壓力 豪宅 嘉亨灣 西灣河 筲箕灣 親子活動

最高瀏覽

港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
孤寒夫妻｜為慳$50手提行李費買UO輕便飛　夫妻偷雞失敗被拒登機竟當場棄篋
孤寒夫妻｜為慳$50手提行李費買UO輕便飛　夫妻偷雞失敗被拒登機竟當場棄篋
急症室最長等候時間（10月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間12:05）
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺