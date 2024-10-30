育兒問題︱港島東豪宅住戶狂擲小朋友物品出窗　網民猜測戶主教仔致情緒失控

▲ 有網民拍到港島東豪宅住戶狂擲小朋友物品出窗。

【嘉亨灣/育兒/教仔】港島東豪宅住戶疑情緒失控狂擲小朋友物品出窗！有網民在facebook群組上載影片及照片，見到位於港島東的豪宅其中一座大廈，有人從高空將小朋友物品擲出窗外，物品包括故事書、公仔及零食，更有點讀筆等，物品散落樓下泳池及停車場，有網民就憂心戶主教仔教到情緒失控。

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有網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文及上載影片，指昨日(29日)下午4時許，西灣河住宅游泳池滿佈書本、文具、大小毛公仔、玩具及零食，網民稱已經盡力幫手清，池底尚有紙碎，該名網民應該是游泳池的工作人員。

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影片所見，有住戶從高空擲出小朋友物品，當中包括貴價的點讀筆，有網民看到照片後，指是港島東豪宅嘉亨灣，網民猜測戶主教仔教到情緒失控，害怕搞出人命「唔好跳個人落嚟，咩都有得傾!」、「似係阿媽發脾4掉晒小朋友啲嘢落街!」

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育兒問題︱網民:有冇報警

有網民觀察掉下的物品推測是3歲或以下小朋友所有，「睇啲書嘅種類應該小朋友3歲或以下，所以應該係大人掉出街，咁樣係最危險，我講對個小朋友好危險。」、「現代小孩子真係好大壓力。」有網民就呼籲要報警，「有冇報警？啲書全部咁係小朋友書。放上嚟解決唔到問題！怕出現意外就報警穩陣。咁掉就算係小朋友都危險、幾個字都未有家長發現。」

育兒問題︱專家:6招幫助家長減少爭執

▲ 臨床心理學家萬家輝。（受訪者提供）

註冊臨床心理學家萬家輝教授指出親子困獸鬥容易出現衝突，6招可幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。

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育兒問題︱3步減衝突

他認為，要減少衝突可有3個方法，首先要訂立一個時間表，當建立了一個有規律的生活習慣，例如小朋友何時可以玩、何時要溫習等；父母也可告知孩子自己的時間表，讓他們知道父母何時要開會，甚麼時間可以一起玩，

以前小朋友知道父母在家就是已經下班，所以他們有機會以為父母在家是放假。如果讓孩子有個預期，他們騷擾你的機會亦會減少。

另外，家長亦可以安排一些在家的親子活動，萬家輝最常建議是一起煮飯，當孩子有份煮，也會吃得特別開心。最後，他認為應予以孩子一些責任，簡單如執自己的床、洗碗等，小朋友有責任的時候，他們的生活壓力、百無聊賴的感覺亦會減輕。

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育兒問題︱3招處理情緒

而小朋友出現焦慮，往往是見到父母情緒波動引起。因此，萬家輝認為，如果想小朋友情緒穩定，第一首要，就是父母需要先處理自己的情緒，想想如何跟孩子相處。

生活中總有不能控制的事、一些超越計劃的事，學習接受這些事，做好這一刻，活在當下。

在壓力下遇上孩子不聽話，家長難免多了責備的說話。不過，萬家輝提醒，有些傷害孩子的說話，家長切忌說出口，也別將個別的行為擴大成個人性格。

萬家輝認為，現在是一個最好的時間，讓父母反思與小朋友的關係，

有危就有機，大家可能覺得很麻煩，但現在真的是一個很好的時間，讓大家可以在家中好好相處，好好習慣，反思與孩子的關係。

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