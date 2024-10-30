星二代｜11歲Jasper以英語演講超有台型　陳小春大仔讀上海耀中每年學費34萬

▲ 陳小春大仔陳胤捷（Jasper）以英語演講10分鐘。

【應采兒/陳小春/Jasper/星二代】藝人陳小春與應采兒的大兒子陳胤捷（Jasper）已經升中，11歲的Jasper早前以流利英語演講，零怯場之外，更甚有台型，果然是星二代遺傳演藝細胞。

日前應采兒分享Jasper參加TEDx演講活動的照片和影片兼留言：「Jasper第一次公開演講（上進版），演講的Jasper，驕傲的daddy，美麗的我，演講很棒！」

▲ 應采兒的大兒子陳胤捷（Jasper）已經升中啦。（小紅書截圖）

陳小春兒子｜Jasper流利英語演講

有Jasper的粉絲將足本演講上載小紅書，身穿深灰色西裝襯波鞋的Jasper跟爸爸打扮一樣好潮，他於英語進行演講10分鐘，自信滿滿之餘，又懂得配合不同的手勢以增強說服力。

另外，Jasper演講的題目為《Embrace the spotlight》，雖然只得11歲，惟演講內容蠻有意思。

他以「My background is a famous guy son」作自我介紹，其後提及早年亮相《爸爸去哪兒》後，發現突然間多了好多關注，令Jasper頓生矛盾感：「我有兩個不同身份，真正的藏在內裡，渴望掙脫的，就是世人眼中的Jasper，完美的，那裡有真正的我？在家，我在淋浴間唱Eminam，我不能游手好閑，不能像瘋子到處亂跑，我只是不能成為真正的自己。」

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陳小春兒子｜網民讚有何猷君味道

Jasper認為每個人也是自己的「主角」，要欣然接受聚光燈的照射，亦要去取得平衡。

網民紛紛留言大讚Jasper：「小小春真的有好好長大」、「怎麼看到一股何猷君的味道」和「好勁啊以後前途無量」等。

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陳小春兒子｜Jasper讀上海貴族國際學校

今年初Jasper以流利的普通話及英語帶大家導賞校內不同設施，其後他為校慶活動擔任主持之一，Jasper再以「雙語廣播」歡迎賓客。應采兒曾透露，安排兒子轉讀上海耀中只為學好中文，她直言希望兒子入讀清華、北大和耶魯等名牌大學。

Jasper就讀的上海耀中外籍人員子女學校（簡稱︰耀中），是當地著名頂尖國際學校。上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年，現時上海有5間分校遍布浦西及浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

Jasper就讀的是上海耀中首間校舍——浦西小學部（虹橋）校舍，位處市中心黃金位置。據學校網頁介紹，該校舍為6-10歲小學生提供雙語教學環境，並在每個班級都配備雙教師授課。這所現代化的校舍配備大量先進的設施，助孩子在學術、藝術、音樂、體育和科技等方面都得到全面發展。

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陳小春兒子｜上海耀中受北上港星熱捧

優良的師資與沉浸式雙語教育，吸引一眾星級父母追捧，星二代校友包括有鄭希怡（Yumiko）的女兒梁浸浸、楊千嬅兒子Torres、王祖藍的大女，以及吳尊的仔女。

年級 第一學期（2024年8月至12月） 第二學期 （2025年1月至5月） 全年學費 小學1至4年級 124,620人民幣 186,480人民幣 310,800人民幣 小學5至6年級 126,800人民幣 190,200人民幣 317,000人民幣 中學7至9年級 138,680人民幣 208,020人民幣 346,700人民幣 中學10至11年級 141,160人民幣 211,740人民幣 352,900人民幣 中學12至13年級 143,640人民幣 215,460人民幣 359,100人民幣

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