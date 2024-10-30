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東張女神丨梁敏巧指對「Baby face」言論反感　林作抽水連女友裕美也不放過

社會

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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「東張女神」梁敏巧斥「Baby face」黃先生言論令人反感。

【東張女神 /  梁敏巧 / Baby face / 林作 / 裕美】TVB全新綜藝節目《呃錢》播出後引起網民熱議，首集的受騙者黃先生於婚姻介紹所花費約兩萬元購買相親套餐並懷疑自己墮入騙局，黃先生在節目中一句︰「Baby face，點會無市場？」引來全城熱話。

早前，「Baby face」黃先生與「抽水王」林作撐枱腳後更齊拍片，林作問「Baby face」喜歡梁敏巧甚麼，「Baby face」喜歡對方夠高，更揚言要幫「Baby face」在30日內與梁敏巧約會。

呃錢｜男子陷圈套被讚靚仔秒上當　自覺絕對有市場：我有Baby Face

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東張女神丨梁敏巧直言反感

但之後，梁敏巧已在IG直接派檸檬，留言說︰「你咁健談又咁自信，仲有baby face咁有市場，邊襯得起你，你都係搵返個比我更優秀嘅女仔把啦！」

其實梁敏巧在IG已算婉轉客氣，因為「Baby face」在片曾自以為幽默地表示喜歡梁敏巧是因為：「我鍾意佢夠高，鍾意佢教瑜伽，多姿勢。」而梁敏巧在接受「東張+」訪問，苦笑一下嘆氣直言：「聽到有小小唔舒服。」

林作得知梁敏巧向「Baby face」派檸檬後，林作出發文表示︰「本人作為Babyface 的顧問，現公開對全港打抱不平、相信愛情的市民作出呼籲：讓我們攜手並肩，為 Babyface 打打氣，幫佢走出呢一步，用30日時間，去努力表現自己、改變自己，已實際行動，打動Maggie，大家話好唔好？」

同時，他與「Baby face」齊拍片，稱言有信心可以30日內追到梁敏巧，「Baby face」更表示用梁敏巧的泳照為手機wallpaper，以便自己24小時也隨時可見到對方。

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東張女神丨林作敗事有餘

不過如果「Baby face」黃先生想靠林作做追女仔軍事，似乎信錯人。繼輕佻黃色笑話令梁敏巧反感外，因為網民在社交平台上載梁敏巧當年參選港姐時的泳照，拍她現在比以前靚。

林作也轉發該帖文，「Maggie 可以進步，Babyface 一樣得。已經安排好美容療程，令 Babyface 變 Prettyface!!!」因為原帖錯寫梁敏巧的名字為「梁巧敏」，於是梁敏巧個人社交平台轉發林作帖文，斥責：「抽水還抽水 麻煩識得尊重人」看來林作教追女仔「成事不足，敗事有餘」。

而另有網民上載林作女友裕美的舊照留言：「同你條女一樣呀」，諷刺裕美也有「變靚」，不過一向不放過任何抽水機會的林作繼續連女友也不放過，轉發該網民上載的裕美舊照，並寫道：「大家覺得 @wadahiromi 定 @maggiemanhau 進步大啲？」

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