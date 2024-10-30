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星級家庭｜岑麗香1原因通宵趕製萬聖節衫　5歲大仔化身「精靈球」超可愛

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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岑麗香巧手為囝囝製作萬聖節精靈球衫，齊齊應節！

【岑麗香/香香/服裝設計/萬聖節】藝人岑麗香從小喜歡自製服飾，不時跟網民分享舊衣改造的影片，被激讚是「演員耽誤的服裝設計師」！萬聖節將至，香香透露要臨時趕工，通宵為兒子製作「精靈球」衫，而且成品超可愛！

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星級家庭｜香香婚後育有兩子

香香2016年下嫁金融才俊強強後，便專心照顧兩名兒子Jacob和Julias，明顯減少了幕前演出，大仔Jacob轉眼5歲半，細仔Julias則3歲半，香香閒時都會跟大家分享生活點滴，日前她就將製作萬聖節服飾的影片上載至社交平台，原來她趁住萬聖節為囝囝製作應節服飾。

星級家庭｜為兒子通宵趕工製萬聖節衫

她留言表示：「用了大約六個鐘整呢個萬聖節Pokemon波波，係咁嘅～原先訂咗另外一個角色嘅衫，但係件貨送唔切呀！但係party都要開哦，所以就臨時通宵整了呢個Pokemon波波衫俾小寶寶！可愛嗎？」只能夠說母愛真偉大，為了兒子，香香不惜通宵趕工，見她在影片中「織織復織織」，完成之後她即試上身，還精靈拍片展示製成品，100%還原精靈球，非常厲害。

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星級家庭｜大仔Jacob化身做「精靈球」超可愛

其實除了精靈球衫外，香香還製作了幾個精靈球小手袋，香香穿上精靈球衫和手拿小袋問Jacob：「你喜歡嗎？」Jacob望實「媽咪牌」服飾笑得開心，還點頭表示喜歡。鏡頭一轉，已見她們一家四口外出，香香和Jacob身穿精靈球衫，而強強和Julias就手拿小手袋，人人有份，永不落空，不過仍有網民留言問香香：「點解得大仔有波波衫？」但香香未有回覆。

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見香香一家四口變裝走在街上，強強暖男爸爸上線拖實兩個仔，香香則負責拍片，又搞笑叫Jacob轉身讓大家看看，Jacob即乖巧轉了個圈面向鏡頭，真的很可愛呢，連香香也忍不住留言讚囝囝：「跑來跑去真可愛！」

靚太手作｜岑麗香巧手改造舊衣    網民：被演員耽誤的服裝設計師

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