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網絡安全｜私隱署關注社交平台以用戶資料訓練AI　鍾麗玲：現行法例已有規管

社會

發布時間： 39 分鐘前

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私隱專員鍾麗玲。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署聯同全球15個私隱或資料保障機構，發布環球聯合聲明，關注社交媒體平台大規模擷取個人資料，並向業界提供進一步指引。私隱專員鍾麗玲今早（30日）在電台節目表示，留意到有機構利用用戶個人資料，開發人工智能模型，部分用戶資料亦有機會讓第三方以自動化的程序收集，或將用戶資料在暗網出售，建議相關機構採用多重保安措施。

私隱專員鍾麗玲表示，生成式人工智能需要大量的個人資料訓練，最容易拿到就是網上的公開資料。今次發表聲明，主要是留意到一些社交媒體或其他網站，把用戶的個人資料來訓練人工智能。

鍾麗玲建議相關機構採用多重保安措施，並定期審視和更新，強調這些平台要與時並進，採取最新的措施保障數據，亦可使用AI的技術加強他們的防禦非法數據擷取。

她又指，香港沒有針對人工智能的法例，但不代表人工智能的開發或使用沒有法例規管，現時私隱條例或保障IP版權的法例已適用，認為可以檢視其他司法管轄區的監管情況，再考慮香港未來的方向。

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