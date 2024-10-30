兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師

▲ 12大兒童職業體驗最平$139起，即睇詳情！

近年不少家長都會帶小朋友參加職業體驗活動，認識不同行業的工作，KKday推出11大職業體驗活動，包括麥當勞服務生、小小牙醫、中醫師等，所有體驗更以粵語進行，小朋友可以全程投入，完成後更會獲頒證書！

兒童職業體驗｜1.麥當勞小小服務生

KKday推出12大兒童職業職業體驗活動，其中深圳麥當勞小小服務生，小朋友可穿上制服，體驗當迎賓迎接客人，也會化身清潔員，維持餐廳整潔。當然少不了親手製作漢堡包，完成會獲派一份兒童餐。最後，每位小朋友均會獲頒發證書，兼拍照留念。

兒童職業體驗｜2.小小牙醫

小朋友換裝變身牙醫，工作人員會先講解牙齒知識，然後由小朋友給家長檢查牙齒，再有專業人員為小朋友進行口腔檢查，還會有親子闖關遊戲。活動完成後，各位小小牙醫會獲頒發獎狀。

兒童職業體驗｜3.小小中醫師

小朋友會穿上中醫師服飾，參觀醫館，認識中藥房、診室、中醫藥用。然後會有中醫小課堂，由工作人員為大家講解中醫知識，包括把脈方法、拍手操、認識中藥材等，更會製作中藥材手工作品，以及推拿、問診體驗，最後，每位小朋友也會獲頒發證書。

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兒童職業體驗｜4.小小騎士

小朋友可以參觀馬場，近距離餵飼馬匹及互動，更會換上馬術服裝，由教練一對一指導，體驗騎馬，活動完成後，各位會獲頒發證書。

兒童職業體驗｜5.小小圖書館管理員

換上圖書管理員服裝的小朋友，會先學習書店運行模式，然後便會親身落場幫忙整理圖書、清潔書架桌椅、迎接客人等。另外，小朋友還可以自製圖書繪本及獲頒發獎狀。

兒童職業體驗｜6.小小Ole售貨員

小朋友會穿上超市圍裙，在店門迎賓，然後工作人員會講解超市售貨員的工作，小朋友要幫助顧客收銀及推薦試吃，家長也可以參與親子活動環節，由家長們寫購物清單，讓小朋友獨自找到產品。最後會頒發證書，拍照留念。

兒童職業體驗｜7.小小Starbucks咖啡師

穿戴好帽子和圍裙後，小朋友會先聽工作人員解講咖啡豆的知識，之後會體驗拉花及手沖咖啡，還可以享用星巴克甜點，活動完成後會頒發證書。

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兒童職業體驗｜8.小小Domino's Pizza廚師

小朋友換裝成廚師後，會先畫出自己喜歡的Pizza盒，之後可以親手製作披薩，選擇自己喜歡的配料，其中還會有互動小游戲，如吹氣球，紙巾拔河。最後大家一同分享美食及頒發獎狀。

兒童職業體驗｜9.小小Häagen-Dazs雪糕創想家

化身成Häagen-Dazs雪糕店員的小朋友，不但會成為迎賓員迎接客人，還可以進行乾冰實驗及製作甜品盛宴，活動完成後會頒發獎狀禮物。

兒童職業體驗｜10.小小麵點師

小朋友會變身小廚師，由工作人員講解麵點製作方法和常用吃法，之後會親手製作蒸餃。活動還會有魔術表演觀看，最後小朋友會獲頒發證書，及品嚐兒童套餐。

兒童職業體驗｜11.小小飛行員模擬機體驗

小朋友會換上飛行員服裝，認識飛行原理與急救等知識，之後會體驗模擬機飛行和拼裝飛機模型，最後會頒發證書，拍照留念。

兒童職業體驗｜12.直升機飛行員真飛行體驗

小朋友同樣會穿上飛行員服裝，由工作人員講解直昇機和貝爾407構造，及近距離接觸救援直昇機和救援機型。活動最令人期待的是，小朋友會分成3人一組，坐上直昇機體驗，等待時會製作飛機模型。活動完成後也會頒發證書。

兒童職業體驗｜KKday優惠詳情

深圳兒童職業體驗活動

體驗日期：逢星期六 - 日

體驗時間：每場體驗活動約60-90分鐘

1. 【粵語專場】麥當勞服務生 / 麥當勞服務生+小小牙醫職業體驗

麥當勞服務生

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$151

2大1小（小童須為3歲以上）：$173

麥當勞服務生+小小牙醫職業體驗

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$205

活動時間（時間僅供參考，請以購買方案為準）：

麥當勞：10:30-12:00；14:00-15:30；15:30-17:00

麥當勞服務生+小小牙醫：

麥當勞：13:00-14:30；

小小牙醫：15:30-17:00

活動地點：

麥當勞：地鐵1號線或4號線會展中心站B出口

小小牙醫：地鐵1號線科學館站F出口

***麥當勞服務生 + 小小牙科醫生的活動於同1日進行，2個體驗活動地點不同，完成麥當勞服務生活動後需自行前往牙醫活動地點進行體驗

備註：活動的詳細地址於成團後What's App通知

預訂連結：KKday網站

2. 【粵語專場】小小中醫師/小騎士/圖書館管理員/Ole售貨員職業體驗

小小中醫師

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$151

2大1小（小童須為3歲以上）：$173

小騎士

1大1小（小童須為3歲以上）價錢：$326

圖書館管理員

價錢：1大1小（小童須為3歲以上）：$139

Ole售貨員

價錢：1大1小（小童須為3歲以上）：$139

活動時間（時間僅供參考，請以購買方案為準）：

中醫師：14:00-15:30

小騎士：15:00-16:30

圖書館管理員：10:30-12:00

Ole售貨員：10:30-12:00

活動地點：

中醫師：地鐵4號線紅山站D1出口，步行640米

小騎士：地鐵4號線牛湖站轉乘的士15分鐘車程

圖書館管理員：地鐵1號線或6號線科學館站C出口

Ole售貨員：地鐵2號線或8號線海月站A出口

備註：活動的詳細地址於成團後What's App通知

預訂連結：KKday網站

3. 【粵語專場】小小Starbucks咖啡師 / Domino's Pizza廚師 / Häagen-Dazs雪糕創想家 職業體驗

小小Starbucks咖啡師

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$194

2大1小（小童須為3歲以上）：$216

Domino's Pizza廚師

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$172

Häagen-Dazs雪糕創想家

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$248

2大1小（小童須為3歲以上）：$290

活動時間（時間僅供參考，請以購買方案為準）：

Starbucks咖啡師：10:30-12:00

Domino's Pizza廚師：14:30-16:00

Häagen-Dazs雪糕創想家：10:30-12:00

活動地點：

Starbucks咖啡師：

地鐵4號線或9號線上梅林站L出口；

地鐵2號線或8號線華強北站A出口；

地鐵7號線沙尾站C出口

Domino's Pizza廚師：

地鐵3號線或7號線石廈站F出口步行8分鐘；

地鐵7號線沙尾站C出口步行8分鐘

Häagen-Dazs雪糕創想家：地鐵10號線雅寶站C2出口

備註：活動的詳細地址於成團後What's App通知

預訂連結：KKday網站

4.【粵語專場】小小麵點師 職業體驗

小小麵點師 製作蒸餃

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$139

小小麵點師 製作披薩或節日主題麵點（如萬聖節、聖誕節等，主題不可指定）

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$172

活動時間（時間僅供參考，請以購買方案為準）：

10:00-11:00；16:00-17:00

活動地點：地鐵4號線或9號線上梅林站L出口

備註：活動的詳細地址於成團後What's App通知

預訂連結：KKday網站

5. 【粵語專場】小小飛行員模擬機體驗 / 直升機飛行員・真飛行體驗

模擬機體驗

價錢：

1大1小（小童須為3歲以上）：$357

2大1小（小童須為3歲以上）：$399

直升機飛行員・真飛行體驗

價錢：

1位（大小同價）：$761

活動時間（時間僅供參考，請以購買方案為準）：

飛行員・模擬機體驗：13:30-15:00

飛行員・真飛行體驗：14:00-15:30

活動地點：

小小飛行員・模擬機體驗：

地鐵11線深圳機場站B出口

小小飛行員・真飛行體驗：

地鐵2號線或8號線鹽田墟站A或B出口轉乘的士約8分鐘車程；

蓮塘口岸直接乘坐的士約20分鐘車程

備註：活動的詳細地址於成團後What's App通知

預訂連結：KKday網站

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