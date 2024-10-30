恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室

▲ （發展局Facebook圖片）

香港首次發現恐龍骨骼化石，於西貢赤洲出土，上周五（25日）在香港文物探知館開始展出。發展局今日（30日）在社交平台發文指，古蹟辦聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的專家團隊，在漁護署協助下，馬不停蹄在赤洲島進行發掘，希望盡快完成採集化石樣本，作深入研究和鑑定。

局方表示，文物探知館展出經初步清修的恐龍化石，至今已錄得近5600參觀人次，當中不少是學生和遊客。古蹟辦已舉行了兩場有關恐龍的講座，而漁護署亦安排了一系列講座，介紹地質、化石及古生物。古蹟辦和漁護署將繼續舉辦更多科普教育活動。

當局正全力趕工在探知館庭院興建臨時工作室及展示室，預計年底前落成，屆時市民可以現場觀看專家清修化石的過程及已清修的化石，進一步了解化石的發掘和清修工作。

局方又指，赤洲位於香港東北水域，島上沒有登岸設施和水電供應，需手攜發電機及挖掘工具登島，工作不容易，感謝各位專家為建構香港恐龍故事而作出的努力。除古脊椎所的專家外，局方也積極聯絡本地專家學者，為日後開展研究、舉辦科普教育活動和展覽提供意見。

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