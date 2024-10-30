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時尚速報｜Miffy聯乘本地品牌The Korner　推男女裝系列女裝鞋履入門只須$490

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

本地有不少男女都喜愛由荷蘭插畫師Dick Bruna所繪畫的Miffy，過往Miffy和不少外國品牌推出聯乘系列產品，均大受歡迎，而今次終於來到與本地品牌The Korner合作，推出落齊男女裝和配飾的Miffy 70周年紀念系列。

本地時裝品牌The Korner成立於2015年，最先以推出女裝鞋履，今次為了迎接明年Miffy 70周年，於是在尖沙咀Mira Place的品牌首間綜合式概念店The Korner Plus+，增設期間限定主題店，店內有多個Miffy打卡長板，可以讓一眾粉絲拍照。

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至卡落齊男女裝和配飾的聯乘系列，當中除了有tee、衞衣、手袋、帽子、毛巾和襪子外，正因為The Korner以鞋履起家，於是今次推出4款不同款式的鞋履，當中包括用牛仔布縫製的loafers、毛毛拖鞋和搭帶sandales，此外，還有一款皮製的sandals，加上鞋子售價由$490至$590，絕對吸引。

產品查詢：5579 1951

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消費資訊 消費種類 鞋履 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

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