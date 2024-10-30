  • 27°C
香港時間：20241030日 (三) 20:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【鄧超／影帝／白髮】45歲內地男星鄧超與孫儷結婚多年，並育有一對子女，生活一直十分美滿。不過，日前內地有網民便分享於籃球場偶遇鄧超的照片，發現正值狀年的他竟已滿頭白髮，遠看下與周星馳甚似。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

日前，內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片，據了解，他當時正在籃球場上，觀賞著兒子的比賽，並為愛兒打氣。照片中，白髮蒼蒼的鄧超近乎全黑打扮，不但頭戴黑色Cap帽，亦穿上黑色外套及黑褲。

點擊圖片放大
+3
+2

儘管他穿著十分低調，不過照片曝光後，有網民卻指他的一頭白髮，令他更受人注目，亦有人驚訝他的白髮蒼蒼模樣，與其年紀十分不符。有網民則笑言，與周星馳「撞樣」了。

45歲的鄧超年少時家境並不富裕，不過憑其努力，他很快便於圈中站穩，2010年更與另一影星孫儷結婚，婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。

點擊圖片放大
+8
+7

事實上，鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。據了解，他的胞姊及父親曾先後患上癌病及尿毒症，父親後來更因病去逝。在家人患病期間，為了負擔龐大醫療費用，他拼命接戲，不管什麼角色，只要能掙到錢，一律來者不拒。他指可能身心俱疲，那時自己便開始長出白髮。

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章:

男神崩壞丨90年代「天王殺手」外貌突變 出巡內地被嘲身形暴脹網民：除口罩都無人認到 

男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老 撞樣63歲劉德華慘被比下去

男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲 全素顔真實狀態曝光 網民：天王老了也是老頭

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】
15:58 2024/06/07
拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
18:55 2024/09/16
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
10:08 2024/09/27
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】

你可能感興趣

拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】
15:58 2024/06/07
拒領遺體︱昔「台劇男神」母陳屍樓頂　2原因「覺得不像」拒認亡母遺體【法醫教1招解決方法】
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
18:55 2024/09/16
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
10:08 2024/09/27
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
健康問題 比賽 籃球 周星馳

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間16:05）
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
英年早逝丨前央視名主持顧國寧猝逝終年46歲　友人曝患肺癌：從確診到離世僅20日 【附肺癌成因+ 症狀】
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好