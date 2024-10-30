男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致

【鄧超／影帝／白髮】45歲內地男星鄧超與孫儷結婚多年，並育有一對子女，生活一直十分美滿。不過，日前內地有網民便分享於籃球場偶遇鄧超的照片，發現正值狀年的他竟已滿頭白髮，遠看下與周星馳甚似。

最新影片:

日前，內地網民於社交平台分享於籃球場上「野生捕獲」鄧超的照片，據了解，他當時正在籃球場上，觀賞著兒子的比賽，並為愛兒打氣。照片中，白髮蒼蒼的鄧超近乎全黑打扮，不但頭戴黑色Cap帽，亦穿上黑色外套及黑褲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

儘管他穿著十分低調，不過照片曝光後，有網民卻指他的一頭白髮，令他更受人注目，亦有人驚訝他的白髮蒼蒼模樣，與其年紀十分不符。有網民則笑言，與周星馳「撞樣」了。

45歲的鄧超年少時家境並不富裕，不過憑其努力，他很快便於圈中站穩，2010年更與另一影星孫儷結婚，婚後育有一子一女，多年來四口之家一直幸福非常。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

事實上，鄧超過去曾受訪指其「少年白」，或許與多年前他的家人接連患上重病有關。據了解，他的胞姊及父親曾先後患上癌病及尿毒症，父親後來更因病去逝。在家人患病期間，為了負擔龐大醫療費用，他拼命接戲，不管什麼角色，只要能掙到錢，一律來者不拒。他指可能身心俱疲，那時自己便開始長出白髮。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關文章:

男神崩壞丨90年代「天王殺手」外貌突變 出巡內地被嘲身形暴脹網民：除口罩都無人認到

男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老 撞樣63歲劉德華慘被比下去

男神崩壞丨58歲郭富城遊英被捕獲 全素顔真實狀態曝光 網民：天王老了也是老頭

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5