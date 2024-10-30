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整容風險｜24歲法男花萬元移植鬍鬚慘毀容3個月不敵痛苦輕生亡　揭整形醫生無牌真身竟是這職業

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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24歲法男花萬元移植鬍鬚慘毀容，3個月不敵痛苦輕生亡，揭整形醫生無牌真身竟是這職業。

【整容／抑鬱症／鬍鬚移植】法國一名24歲男子遠赴土耳其接受鬍鬚移植手術，結果手術失敗，更導致他患上嚴重抑鬱，3個月後痛苦輕生身亡。經調查發現，涉事整容醫生原來無牌，真身竟是這職業！

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整容風險｜男子接受鬍鬚移植手術失敗

綜合外媒報道，來自法國的24歲Mathieu Vigier Latour找到一間整容診所，聲稱持有土耳其衛生部和核准證明，再加上價格僅約1,300歐元（約10,926港元），是法國的1/5，於是便預約了這次整容手術。今年3月，他前往伊斯坦堡接受手術，未料竟是一場夢魘的開始。

在整形過程中，醫生從Mathieu頭上拿取4,000個毛囊移植到臉上，但由於處理不當，有1,000個毛囊被丟失。而這項嚴重疏忽，導致他的鬍子長得非常難看，除了雜亂不堪，長出來的角度還很不自然。

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整容風險｜手術3個月後痛苦輕生亡

他的父親形容，「當它開始長出來，看起來就像刺蝟，無法整理」。他指，兒子的鬍鬚區域和後腦都感受到灼燒感，非常痛苦，無法入睡。而Mathieu亦因此陷入了嚴重抑鬱，並罹患身體畸形恐懼症（BDD），這是一種心理健康狀況，對於外表的缺陷感到執迷般困擾。

Mathieu事後調查才發現，原來幫他做整容手術的醫生根本沒有執照，只是一名房地產經紀人。儘管家人聯繫了另一名比利時醫生，試圖進行第二次修復手術，卻依然沒辦法恢復。

最終在手術3個月後，Mathieu在宿舍裡輕生身亡。他的父親表示，希望公開此事能提高人們的意識，阻止類似悲劇再度發生，並呼籲衛生部門進行更嚴格的管制。

——

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