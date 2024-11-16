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親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水

親子好去處

撰文： 任薏、吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋　聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水

【銅鑼灣LOG-ON/聖誕好去處】召喚Disney粉絲！由即日起至28日，銅鑼灣時代廣場LOG ON推出「迪士尼∙彼思圓夢達摩」精品系列，包括達摩咕𠱸、捏捏球吊飾等，各位粉絲切勿錯過！

由即日起至28日，銅鑼灣時代廣場LOG ON設《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》。（相關機構提供）

聖誕好去處｜銅鑼灣LOG ON迪士尼達摩部屋　必影3大達摩打卡位

來自日本的達摩被視為有助達成願望，不同顏色的達摩更代表不同意義，如好運、歡欣、希望等等。今次銅鑼灣時代廣場LOG-ON由即日起至11月28日，獨家推出《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》精品系列，場內設有2巨大達摩打卡位，包括在門口處的超巨型「勞蘇」達摩、「火腿」達摩，以及Pixar達摩聖誕樹，粉絲們必影！

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聖誕好去處｜獨家推迪士尼達摩精品 DIY刺繡襟章布袋

除了達摩打卡位外，今次更推出多款不同達摩造型的角色精品，包括38cm咕𠱸（$168）、達摩造型的減壓捏捏球吊飾（$68）、毛絨吊飾公仔（$88）、迪士尼∙彼思達摩帆布袋（$188），還有達摩貼紙（$24）及旅行收納袋套裝（$300）！凡購買迪士尼∙彼思達摩帆布袋，可自選3個達摩刺繡襟章，即場DIY熱燙，自訂獨一無二的開運布袋！

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聖誕好去處｜15大聖誕禮品精選 必買迪士尼香水盲盒

除了一系列的達摩主題精品外，LOG ON也有逾150款熱門卡通人物精品，如果準備買聖誕禮物的大家，是不錯的選擇！以下為大家精選了15項聖誕禮品推介，包括超人氣Chiikawa，和LOG ON首賣的迪士尼香水及菲林相機！

$100以下聖誕禮物推介

預算有限，但又想買到特別的聖誕禮物的話，LOG-ON有不少$100以下的精品，當中最為吸引的是店內首賣的迪士尼香水盲盒（$88）、勞蘇盲盒（$99），以及多款擴香瓶（$59起）。

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$200以下聖誕禮物推介

場內還有多款Chiikawa，LuLu豬及mofusand系列的精品，當中有不少可愛公仔、暖手咕𠱸等。

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LOG-ON 聖誕呈獻：《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》

日期：11月2日至28日
時間：10:30am至10pm
地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫

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