親子好去處｜銅鑼灣時代廣場幸運達摩部屋 入手Toy story怪獸大學限定精品

召喚Disney粉絲！由11月2至28日，銅鑼灣時代廣場將化身為限定達摩部屋，大量圓碌碌的迪士尼達摩等你打卡！

來自日本的達摩被視為有助達成願望，不同顏色的達摩更代表不同意義，如好運、歡欣、希望等等。

今次LOG-ON推出的《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》精品系列款式多多，Toy Story、怪獸大學、熊抱青春記的角色都有，超可愛！

現場有多個必影打卡位，包括「火腿」幸運打卡位、Pixar達摩聖誕樹，迷你聖誕樹上掛滿胡迪達摩、翠絲達摩、三眼仔達摩、阿Boo 達摩、大眼仔達摩、毛毛達摩等等，只此一棵！

大家亦可購買「迪士尼∙彼思達摩減壓捏捏球吊飾」（$68）及迪士尼∙彼思達摩毛絨吊飾公仔 （$88），自製獨一無二的聖誕樹。

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大量迪士尼及Pixar達摩限定精品任揀，如38cm咕𠱸、File、貼紙包、旅行收納套裝、Tote Bag等等。凡購買Tote Bag，即送迪士尼∙彼思圓夢達摩刺繡襟章3個，可即場DIY熱燙！

LOG-ON 聖誕呈獻：《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》

日期：11月2日至28日

時間：10:30am至10pm

地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫

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