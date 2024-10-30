  • 28°C
香港時間：20241030日 (三) 15:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜銅鑼灣時代廣場幸運達摩部屋 入手Toy story怪獸大學限定精品

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

召喚Disney粉絲！由11月2至28日，銅鑼灣時代廣場將化身為限定達摩部屋，大量圓碌碌的迪士尼達摩等你打卡！

來自日本的達摩被視為有助達成願望，不同顏色的達摩更代表不同意義，如好運、歡欣、希望等等。

今次LOG-ON推出的《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》精品系列款式多多，Toy Story、怪獸大學、熊抱青春記的角色都有，超可愛！

現場有多個必影打卡位，包括「火腿」幸運打卡位、Pixar達摩聖誕樹，迷你聖誕樹上掛滿胡迪達摩、翠絲達摩、三眼仔達摩、阿Boo 達摩、大眼仔達摩、毛毛達摩等等，只此一棵！

大家亦可購買「迪士尼∙彼思達摩減壓捏捏球吊飾」（$68）及迪士尼∙彼思達摩毛絨吊飾公仔 （$88），自製獨一無二的聖誕樹。

點擊圖片放大
+8
+7

大量迪士尼及Pixar達摩限定精品任揀，如38cm咕𠱸、File、貼紙包、旅行收納套裝、Tote Bag等等。凡購買Tote Bag，即送迪士尼∙彼思圓夢達摩刺繡襟章3個，可即場DIY熱燙！

LOG-ON 聖誕呈獻：《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》

日期：11月2日至28日
時間：10:30am至10pm
地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

萬聖節2024︱逸東街巿辦「城寨地府」活動　嘩鬼們打卡可獲贈驚喜禮物
16:04 2024/10/29
萬聖節2024︱逸東街巿辦「城寨地府」活動　嘩鬼們打卡可獲贈驚喜禮物
萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊
16:18 2024/10/24
萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊
人氣女團｜(G)I-DLE限定店進駐又一城 即日派籌入場買滿$300送限定小卡
15:25 2024/10/24
人氣女團｜(G)I-DLE限定店進駐又一城 即日派籌入場買滿$300送限定小卡

你可能感興趣

萬聖節2024︱逸東街巿辦「城寨地府」活動　嘩鬼們打卡可獲贈驚喜禮物
16:04 2024/10/29
萬聖節2024︱逸東街巿辦「城寨地府」活動　嘩鬼們打卡可獲贈驚喜禮物
萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊
16:18 2024/10/24
萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊
人氣女團｜(G)I-DLE限定店進駐又一城 即日派籌入場買滿$300送限定小卡
15:25 2024/10/24
人氣女團｜(G)I-DLE限定店進駐又一城 即日派籌入場買滿$300送限定小卡
著數優惠 親子活動 玩樂 消費種類 迪士尼樂園 Disney 時代廣場 銅鑼灣

最高瀏覽

港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
港產王妃︱60歲文雅麗罕有現身離婚後兩子王室頭銜被撤銷　曾發聲明反擊女王護子
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
孤寒夫妻｜為慳$50手提行李費買UO輕便飛　夫妻偷雞失敗被拒登機竟當場棄篋
孤寒夫妻｜為慳$50手提行李費買UO輕便飛　夫妻偷雞失敗被拒登機竟當場棄篋
急症室最長等候時間（10月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月30日 時間12:05）
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺
香港仔女屍案｜25歲外藉女傭瀑布底死亡　深夜同赴瀑布頂外籍男被控謀殺