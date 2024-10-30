高鐵香港段｜林世雄：今年首9個月平均每日接載約7萬人次　旅客總數接近去年總人次

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（梁偉榮攝）

廣深港高鐵香港段在2018年投入服務，運輸及物流局局長林世雄表示，2024年頭9個月高鐵香港段的平均每日接載約7萬人次的乘客，旅客總數已接近2023年全港約2000萬總旅客人次。

旅遊界立法會議員姚柏良今日在立法會，就優化高鐵服務提出口頭質詢，他認為現時由西九龍站前往廣州東站最快需時約90分鐘，未能顯示高鐵優勢，關注當局有否與內地當局研究有關路線提速的可行性。以及有否研究開設更多長線臥鋪站點，例如西安及成都等西部地區的站點，以開拓西部長途客源市場。

林世雄回應稱，有關香港西九龍站前往廣州東站的列車運行時間已經平衡了列車旅程時間，以及方便旅客出行而需要在沿途靠停的站點數目，港鐵會繼續跟內地鐵路單位溝通。至於開設更多長線臥鋪站點，林世雄亦稱會再作積極研究。

多議員提訴求 林世雄均答「研究」

鄉議局議員劉業強則關注會否考慮進一步優化「靈活行」，擴展到更多適用的站點，同時放寬最多只可更改3次的限制。選委界議員譚岳衡指有不少旅客反映，西九龍高鐵站候車大堂內沒有任何商店、餐廳，甚至沒有自動販賣機，想要購買一瓶飲用水都困難，問當局會否考慮在候車大堂內增加一些商業設施。

新方向議員張欣宇則指，高鐵是公帑興建的基建，問局長可否要求港鐵每年就高鐵做單獨的報告，包括客量、基本財務表現及列車服務表現。

林世雄回應多稱會研究，或正積極與內地研究。包括會研究會否要求港鐵就高鐵服務等提多更多其他資料；研究是否有空間在候車大堂內增加一些商業元素，例如便利店。

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