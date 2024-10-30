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內地網紅｜內地女來港搏懵去婚宴食霸王餐　被揭黑歷史抖音帳號疑被封

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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內地網紅香港婚宴吃白食，非首次做缺德事，往事曝光被揭。

內地一名女網紅9月來港旅遊，疑似於一對新人的午間婚宴食霸王餐，事件引發熱議後急發影片澄清，惟言語中略帶挑釁，並關閉評論區限制網民發言。翻看她過往發布影片內容，發現她過去曾做出具爭議性的行徑，遭網民批評行為缺德。

內地網紅｜香港旅遊疑似吃白食

網紅「快樂肥宅的姐姐」是一名抖音的小博主，有兩千多名粉絲。在香港婚宴「吃白食事件」發酵後，她聲稱是由友人帶同她出席，不存在「吃白食」，故拒絕道歉。

她其後連發兩條視頻稱「我就是在香港吃席的小女孩」，言語中帶有挑釁意味，並關閉視頻評論區，限制網民發言。

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉

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內地網紅｜非首次做缺德事

據抖音官方IP屬地顯示，「快樂肥宅的姐姐」賬號大多時候在河南寧普，平日以上傳美食、旅遊及自拍等短片為主，有兩千多個粉絲。

翻看她過去發布短片，亦曾被批評行為缺德。據4月18日發布影片可見，她在海南旅遊時，疑擅闖居民家後院，周圍有圍欄阻隔，料屬私人所有場地，惟她見院內果樹有已經成熟的菠蘿蜜，便用木棍反複捅果實，使其搖搖欲墜。網民見狀連批「缺德」，但她視而不見。

另一條影片中，該名女網紅濕髮自拍並表示「現在剛洗完頭，但是沒有吹乾」，因為正打算去電器城試用風筒將頭髮吹乾。

內地網紅｜冷嘲熱諷普通人

此外，該名女網紅多次在短片中對旁人冷嘲熱諷，7月5日她首次來港是，發文調侃「我在聽香港保洁大媽抱怨一天才掙幾百塊」並配大笑的表情符號。

8月8日，發布坐高鐵時的自拍，並附文埋怨「旁邊人的腳真臭，臭死我了」，但據其自拍表情，未見有任何異樣。

內地網紅｜名品為假貨

影片中多次露出品牌手袋和珠寶疑是假貨，在一條短片中稱其Coach手僅以50元購得。

至於其佩戴的Cartier戒指、手鍊、項鍊、Apple Whatch手錶等名品，則是在深圳的水貝珠寶市場和華強北購買的。

內地網紅｜帳號疑被官方封禁

網紅「快樂肥宅的姐姐」的抖音帳號疑似於今日（10月30日）下午1時左右被官方封禁，輸入抖音號或賬號名稱已無法查找，被封前該網紅仍在該賬號開設直播。

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