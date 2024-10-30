內地網紅｜內地女來港搏懵去婚宴食霸餐　被揭黑歷史抖音帳號疑被封

▲ 內地網紅香港婚宴吃白食，非首次做缺德事，往事曝光被揭。

內地一名女網紅9月來港旅遊，疑似於一對新人的午間婚宴吃白食，事件引發熱議後發視頻澄清，言語中略帶挑釁，卻心虛關閉評論區限制網民發言，翻看其過往發布視頻內容，發現盡不是第一次幹缺德事。

內地網紅｜香港旅遊疑似吃白食

網紅「快樂肥宅的姐姐」是一名抖音的小博主，有兩千多名粉絲。在香港婚宴吃白食事件發酵後，她澄清道自己是由友人帶其出席，不存在吃白食行為所以拒絕道歉。

之後，她又連發兩條視頻稱「我就是在香港吃席的小女孩」，言語中帶有挑釁意味，但不知是心虛還是其他原因，她關閉視頻評論區，限制網民發言。

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」 事主堅稱1原因拒道歉

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

內地網紅｜非首次做缺德事

據抖音官方IP屬地顯示，「快樂肥宅的姐姐」賬號大多時候在河南寧普，平日以上傳美食、旅遊及自拍等短片為主，有兩千多個粉絲。翻看過往視頻發現，婚宴吃白食並非她第一次幹缺德事。

據4月18日發布的影片可見，網紅在海南旅遊時，擅闖居民家後院，周圍有圍欄進行阻隔，極易辨認場地屬於私人所有，她見院內果樹有已經成熟的菠蘿蜜，便用木棍反复捅果實，使其搖搖欲墜。網民見狀連批「缺德」，但她視而不見。

另一條影片中，網紅濕髮自拍並表示「現在剛洗完頭，但是沒有吹乾」，因為正打算去電器城試用風筒將頭髮吹乾。

內地網紅｜冷嘲熱諷普通人

此外，該名女網紅多次在短片中對旁人冷嘲熱諷，7月5日她首次來港是，發文調侃「我在聽香港保洁大媽抱怨一天才掙幾百塊」並配大笑的表情符號。

8月8日，發布坐高鐵時的自拍，並附文埋怨「旁邊人的腳真臭，臭死我了」，但據其自拍表情，未見有任何異樣。

內地網紅｜名品為假貨

影片中多次露出品牌手袋和珠寶疑是假貨，在一條短片中稱其Coach手僅以50元購得。

至於其佩戴的Cartier戒指、手鍊、項鍊、Apple Whatch手錶等名品，則是在深圳的水貝珠寶市場和華強北購買的。

內地網紅｜帳號疑被官方封禁

網紅「快樂肥宅的姐姐」的抖音帳號疑似於今日（10月30日）下午1時左右被官方封禁，輸入抖音號或賬號名稱已無法查找，被封前該網紅仍在該賬號開設直播。

FENDI披肩丨令FENDI日本店員下跪道歉 「FENDI披肩女」樣貌+身份曝光【多圖】

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼 網民：罵香港才有流量

【遊泰注意】內地女網紅傳被落藥擄至KK園區性侵 親述3個月受騙經歷：說法不實

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】